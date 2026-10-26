Hertha BSC schwimmt nach dem Heimsieg gegen Bielefeld weiter auf einer historischen Erfolgswelle. In der letzten Oktoberwoche zieht das Pensum für das Team von Trainer Stefan Leitl aber an: Am Mittwoch müssen Josip Brekalo und Co. im DFB-Pokal ran, am Samstag geht es zum Zweitliga-Drittplatzierten.

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Immer Hertha – Vorsprung durch Geduld
Immer Hertha
 

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BM mit Material von dpa/sid/afp