Hertha BSC steht vor dem nächsten Heimspiel. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Leitl ab 13 Uhr Arminia Bielefeld zum Zweitligaduell im Olympiastadion. Vorab gibt es beim Tabellenführer des Unterhauses aber noch mehrere Bekanntmachungen für die Fans.

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Immer Hertha – Ende der Serie: Und jetzt?
Immer Hertha
 

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BM mit Material von dpa/sid/afp