Mit dem 0:0 in Kiel am Freitagabend endete die historische Siegesserie von Hertha BSC. Trotzdem steht die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Leitl weiter an der Tabellenspitze der Zweiten Liga. In Westend konzentriert sich das Team nun auf das Duell mit Arminia Bielefeld am Samstag im Olympiastadion.
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Immer Hertha – Fürth, VAR, Freudentaumel!
Immer Hertha
- Gut eingekauft: Ein planmäßiges Phänomen bringt historischen Erfolg
- Überraschende Entwicklung: Wie sich die Leihprofis von Hertha BSC in der Fremde schlagen
- Immer Hertha News: Aktuelles rund um Hertha BSC im Blog
- Kolumne Immer Hertha: Teamchemie und Geisterteilchen - Welche Aufgabe selbst für Hertha BSC zu groß ist
- Podcast: Fürth, VAR, Freudentaumel!
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BM mit Material von dpa/sid/afp