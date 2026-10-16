Hertha BSC kann bei ihrem Auswärtsspiel in Kiel Historisches erreichen und den Zweitliga-Startrekord von acht Siegen in acht Spielen einstellen. Derweil sorgen Nachrichten aus Übersee für Flashbacks in alte Zeiten: Die Geldgeschäfte von Joshua Wanders und seiner Firma „777 Partners“ beschäftigen ein Gericht in New York. Nun hat sich der Unternehmer zu seinen Machenschaften geäußert.

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BM mit Material von dpa/sid/afp