Hertha BSC kann bei ihrem Auswärtsspiel in Kiel Historisches erreichen und den Zweitliga-Startrekord von acht Siegen in acht Spielen einstellen. Derweil sorgen Nachrichten aus Übersee für Flashbacks in alte Zeiten: Die Geldgeschäfte von Joshua Wanders und seiner Firma „777 Partners“ beschäftigen ein Gericht in New York. Nun hat sich der Unternehmer zu seinen Machenschaften geäußert.
Wir berichten über die spannendsten News rund um Hertha BSC im Blog.
Podcast-Folge
Immer Hertha – Fürth, VAR, Freudentaumel!
Immer Hertha
- Gut eingekauft: Ein planmäßiges Phänomen bringt historischen Erfolg
- Überraschende Entwicklung: Wie sich die Leihprofis von Hertha BSC in der Fremde schlagen
- Immer Hertha News: Aktuelles rund um Hertha BSC im Blog
- Kolumne Immer Hertha: Teamchemie und Geisterteilchen - Welche Aufgabe selbst für Hertha BSC zu groß ist
- Podcast: Fürth, VAR, Freudentaumel!
Die wichtigsten News zu Hertha BSC aus dem Vormonat findet ihr hier.
BM mit Material von dpa/sid/afp