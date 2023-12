Berlin. Ohne Reese und am Ende noch in Unterzahl bietet Hertha zum Jahresabschluss eine dürftige Vorstellung, bleibt aber ungeschlagen.

Hertha BSC hat den perfekten Jahresabschluss verpasst. Der Fußball-Zweitligist aus der Hauptstadt trennte sich am Sonnabend vor 43.650 Zuschauern im Berliner Olympiastadion mit 0:0 vom VfL Osnabrück. In der Tabelle hält die Mannschaft von Trainer Pal Dardai den Anschluss an die Spitzenteams, versäumte aber die Chance, auf zwei Punkte an Platz drei heranzurutschen.

In einer recht trostlosen Partie schafften es die Berliner nicht, den Tabellenletzten aus Niedersachsen in Bedrängnis zu bringen. Behäbiges Aufbauspiel, ideenlose Offensive und kaum Tempo im Spiel – Fabian Reese, der wegen eines Infekts nicht im Kader stand, fehlte überall.

Die Schlussphase wurde für Hertha dann noch mal brenzlig. Florian Niederlechner sah nach einem rüden Einsteigen gegen Osnabrücks Lukas Kunze und Intervention des VAR die Rote Karte (82.). Am Ende stand trotzdem ein Punkt – das neunte Spiel in Folge ohne Niederlage.

