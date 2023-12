Berlin. Vor dem Duell mit dem VfL Osnabrück erfreut sich Hertha BSC neuer Beliebtheit. Ein Heimsieg würde den perfekten Dezember beschließen.

Sieben Grad und Regen sagt der Deutsche Wetterdienst für Sonnabend in Westend vorher. Und dazu ist noch der VfL Osnabrück im Olympiastadion zu Gast, der aktuelle Tabellenletzte der Zweiten Liga. Ein nasskalter Nachmittag eine Woche vor Weihnachten mit einem Gegner, der nicht unbedingt der attraktivste ist: Rein von der Ausgangslage her ist es einer dieser Tage, vor denen sie sich bei Hertha BSC nach dem Abstieg in die Zweite Liga fürchten konnten.