Berlin. Warum Hertha BSC erstmals in dieser Saison ohne Fabian Reese spielen könnte und welche Auswirkungen das Spiel in Kaiserslautern hätte.

So ganz waren die Jubelarien nach dem Erfolg gegen den Hamburger SV noch nicht abgeklungen, als sich Hertha BSC am Freitag auf den Weg nach Kaiserslautern machte. Eine Mannschaft schwebt auf Wolke sieben – so war der Eindruck, den man anhand der Reaktionen der Berliner Spieler in den Stunden und Tagen nach dem triumphalen Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (Hertha siegte 5:3 im Elfmeterschießen) gewinnen konnte.