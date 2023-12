Berlin. Hertha BSC feiert einen Kantersieg und bleibt so das Überraschungsteam der Liga. Nimmt das Spiel unter die Lupe: der Podcast.

Was für ein verrücktes Spiel! Hertha BSC holt nach drei Remis in Folge wieder drei Punkte – in einer wilden Partie gegen die SV Elversberg. Wie das 5:1 zustande kam, konnte am Ende niemand so recht erklären. Der Erfolg befördert den Berliner Fußball-Zweitligisten aber in jedem Fall auf Rang acht.

Wieso das Duell mit dem Aufsteiger das komplette Gegenteil der vergangenen Spiele war? Und warum Florian Niederlechner trotz Dreierpack noch einen kleinen Schockmoment verarbeiten musste? Darüber spricht Morgenpost-Sportredakteurin Inga Böddeling mit Hertha-Experte Sebastian Stier in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht‘s um den abenteuerlichen Auftritt von Deyovaisio Zeefuik, der sich erst nach einer Drohung fing, um die gute Ausgangslage in der Tabelle, die sich der blau-weiße Hauptstadtklub verschaffen kann, und um einen doppelten Ausblick auf zwei Partien, die Herthas Jahresausklang maßgeblich beeinflussen werden.