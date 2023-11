Berlin. Ob sportlich, wirtschaftlich oder sozial: Hertha BSC hat selbst erfahren, wie wichtig Unterstützung in schwierigen Zeiten ist.

Ich weiß nicht, ob Sie es schon mitbekommen haben: Es ist kalt. Winter. Schnee. Eisige Temperaturen. Da schlägt das Reporter-Herz doch gleich höher. Sonntag, Heimspiel von Hertha BSC, Minustemperaturen. Und mittendrin: Eine kleine Frostbeule namens Inga Böddeling. Ich muss zugeben, in solchen Momenten frage ich mich gern, warum ich nicht viel mehr über Hallensport berichte. Da frieren einem wenigstens nicht die Fingerkuppen ab.

Nun ja, ich weiß, dass ich hier auf allerhöchstem Niveau jammere. Mein Aufenthalt im Freien ist zeitlich begrenzt, ich kann mich auf eine warme Wohnung und meine Wärmflasche freuen, wenn irgendwann Feierabend ist. Andere führen da ein deutlich härteres Leben – auf den Straßen Berlins, in ungeheizten Unterkünften oder auf U-Bahnhöfen.

Von 10 bis 13 Uhr werden Spenden gesammelt

Während wir am 3. Dezember mit dem ersten Advent die besinnlichste Zeit des Jahres einläuten, beginnen für die Bedürftigen der Stadt die härtesten Monate. Und genau deshalb lohnt es sich, am Sonntag vor dem Spiel am Olympischen Platz vorbeizuschauen.

Dort, wo der Förderkreis Ostkurve zusammen mit dem Berliner Fußball-Zweitligisten zum zwölften Mal die Aktion „Hertha wärmt“ durchführt. Gesammelt werden von 10 bis 13 Uhr Kleider-, Sach- und Lebensmittelspenden, die dann der Berliner Stadtmission übergeben werden.

Neben Winterjacken, Schuhen und Pullovern wird vor allem Unterwäsche für Männer gebraucht. Schlafsäcke und Decken sind knapp. Hygieneartikel wie Einwegrasierer, Zahnbürsten und Zahnpasta werden ebenso gern genommen wie Gemüsekonserven, Reis, Nudeln und andere haltbare Dinge, mit denen in der Stadtmission gekocht wird. Geld kann übrigens auch gespendet werden – sogar ganz unproblematisch per Paypal.

Hertha BSC kennt sich mit „Malteser-Aktionen“ aus

Natürlich ist mir bewusst, dass die gestiegenen Lebensmittelpreise und die eigenen, teils horrenden Heizkosten vielen die Lust aufs Helfen verdorben haben. Manche können es auch nicht, weil sie selbst kaum wissen, wie sie durch den Winter kommen sollen. Die vergangenen Jahre waren nicht nur für Hertha hart. Wer aber trotz allem das Gefühl hat, dass er eine Flasche Duschgel erübrigen kann oder noch eine Mütze rumliegen hat, der ist am Sonntag auf dem Olympischen Platz goldrichtig.

Mehr zum Thema:

Dabei kann man sich auch Hertha selbst zum Vorbild nehmen. Trainer Pal Dardai hatte jüngst erst beim Auswärtsspiel in Hannover eine „Malteser-Aktion“ seiner Mannschaft beobachtet. Löblich fand er die zwar nicht, weil die Berliner dem Gegner aus Niedersachsen beim 2:2 erst ein Tor und später dann auch einen Punkt schenkten. Aber es liegt offenbar in der Natur der Sache, zur Advents- und Weihnachtszeit seine soziale Ader zu entdecken.

Die Lage in Westend ist nicht mehr so frostig

Sportlich hilft das dem Hauptstadtklub natürlich nicht weiter. In der Liga ist sich jeder selbst der Nächste – egal ob Bundesliga oder Zweite Liga. Das hat Hertha in den vergangenen Jahren auf schmerzliche Art und Weise erfahren müssen. Als die Not in Westend am größten war, hat dem damaligen Krisenklub niemand die nötigen Punkte überlassen.

Doch die Misere ist überstanden. Die Berliner stabilisieren sich, gehen dabei den langen und beschwerlichen Weg des Umbruchs. Mit Höhen und Tiefen. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen zählen eher in die zweite Kategorie. Weil mehr möglich war. Und das wiederum ist die gute Nachricht. Auch für mich.

Die Hoffnung, dass die sportliche Darbietung am Sonntag ein wenig Wärmendes bietet, ist groß. So frostig wie im vergangenen Winter ist die Lage jetzt schließlich nicht. Die Mannschaft weiß zu begeistern. Muss das jetzt nur noch zuverlässig abliefern.

Hertha BSC weiß, wie wichtig Hilfe in der Not ist

Genau wie Sie am Sonntag ihre ausgediente Winterjacke bei den fleißigen Ehrenamtlichen von „Hertha wärmt“ abliefern. Auch da taugt Hertha übrigens als Vorbild. An der Hanns-Braun-Straße wissen sie, wie wichtig helfende Hände (oder Millionen von Investor 777) sind, wenn die (wirtschaftliche) Not am größten ist.

Die Botschaft sollte angekommen sein: Zusammenhalten – vor allem in diesen klirrendkalten Zeiten. Und wenn Hertha dann auch noch von innen wärmt, würden am Sonntag alle ein bisschen gewinnen.

