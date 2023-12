Berlin. Hertha BSC gewinnt nach drei Unentschieden in Folge wieder – dank eines starken Florian Niederlechner und ganz viel Geduld.

Hertha BSC hat nach drei Remis in Folge wieder einen Sieg eingefahren. Am Sonntag gewann der Berliner Fußball-Zweitligist vor 33.097 Zuschauern im klirrendkalten Olympiastadion mit 5:1 (2:1) gegen die SV Elversberg. In der Tabelle kletterte der blau-weiße Hauptstadtklub auf Rang acht.

Es war eine wilde Partie, in der die Gäste aus dem Saarland in Führung gingen. Doch der Treffer von Paul Wanner zählte wegen Handspiels nicht. Der VAR nahm das Tor zurück (4. Minute). Für Hertha war das ein Weckruf, den die Mannschaft von Trainer Pal Dardai in die eigene Führung ummünzte. Linus Gechter, der den verletzten Toni Leistner vertrat, stand nach einem langen Einwurf von Fabian Reese goldrichtig und netzte aus dem Gewusel heraus ein – 1:0 (12.).

Vogelwilde Partie kippt erst in Hälfte zwei zugunsten von Hertha BSC

Es dauerte allerdings nur drei Minuten, bis Elversberg ausglich. Mit einem halbherzig verteidigten Fernschuss erzielte Thore Jacobsen von der Strafraumkante aus das 1:1 (15.). Doch die Gastgeber aus der Hauptstadt legten nach. Nach einer Flanke von Gechter verpassten Derry Scherhant, der seine Startelf-Premiere in dieser Saison feierte, und Haris Tabakovic in der Mitte. Plötzlich lag der Ball aber vor den Füßen von Florian Niederlechner, der nur noch einschieben musste – 2:1 (23.).

Der Stürmer war es auch, der aus dem Nichts nachlegte. Jonjoe Kenny steckte den Ball in den Strafraum durch, fand Niederlechner, der die Kugel zum 3:1 einspitzelte (61.). Fünf Minuten später verwertete der 33-Jährige einen Ball von Michal Karbownik – aus der Drehung und mit viel Hilfe der Elversberger Abwehr zum 4:1 (67.). Dreierpack für Niederlechner, der keinen einfachen Saisonstart hatte.

Und weil man bei der Eiseskälte lieber in Bewegung bleiben sollte, machte Hertha direkt weiter. Mit einem Gewaltschuss von der Strafraumkante erhöhte Kenny auf 5:1 (70.).

