Hertha feiert Heimsieg, hat aber jetzt ein Problem

Hertha hat aus jüngsten Fehlern gelernt und nach zwei Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Doch in der Abwehr herrscht nun Notstand.

Berlin. Hertha BSC hat nach zwei Niederlagen den nächsten Sieg gefeiert. Am Sonnabend gewann der Berliner Fußball-Zweitligist vor 35.832 Zuschauern im Olympiastadion mit 3:1 (2:0) gegen den SC Paderborn und kletterte in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Rang sieben. Nach den Sonntagsspielen wird sich die Reihenfolge im Tablau aber noch einmal ordentlich ändern.

In der ersten Hälfte erzielte Haris Tabakovic nach Vorarbeit von Fabian Reese mit seinem achten Saisontor das 1:0 für Hertha (11. Minute). Kurz vor dem Pausenpfiff konterten die Berliner dann eine Paderborner Offensivphase und legten dank Jonjoe Kenny (mit seinem ersten Treffer überhaupt für den Hauptstadtklub) das 2:0 nach (45.+3).

Kapitän Leistner sieht Gelb-Rot

Paderborn erholte sich schnell von dem Schock vor der Pause, traf nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff durch Florent Muslija (47.). Hertha reagierte sofort. Nach einem Freistoß von Kenny verwertete Reese den abgewehrten Ball zu einer Flanke, fand in der Mitte wieder Tabakovic, der zum 3:1 einnetzte (54.).

Der sicher geglaubte Heimsieg geriet noch einmal ins Wanken, als Kapitän Toni Leistner in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte nach wiederholten Foulspiel sah. Damit bekommt Trainer Pal Dardai für das kommende Auswärtsspiel bei Hansa Rostock (Sonntag, 5.11., 13.30 Uhr) ein Problem in der Innenverteidigung, nachdem Marc Kempf nach seiner Notbremse beim 1:3 in Nürnberg vergangene Woche für zwei Spiele gesperrt worden war.

