Hertha BSC: 15.000 Fans marschieren zum Olympiastadion

Berlin. Besonderes Spiel, besondere Anreise: Gut 15.000 Fans von Hertha BSC und dem Karlsruher SC haben sich am Sonnabend vor dem Duell im Olympiastadion gemeinsam auf den Weg Richtung Westend gemacht. Vom Theodor-Heuss-Platz ging es über Heerstraße und Flatowallee zum Stadion.

Begleitet von der Polizei, aber auch mit unzähligen Böllerwürfen, gezündeten Bengalos und Rauchtöpfen schoben sich die Massen durch die Straßen. Fotos und Videos wollten die Ultras nicht dulden. Fans am Straßenrand wurden unter Aufsicht aufgefordert, ihre Aufnahmen wieder zu löschen.

Große gemeinsame Choreographie geplant

Schon am Mittag hatten die beiden Fußball-Zweitligisten ihre fast 50 Jahre währende Fanfreundschaft mit einem Fanfest in der Messe Berlin zelebriert. Die Fans der Gäste aus Baden-Württemberg standen im Stadion zudem nicht im üblichen Gästeblock, sondern in einem Bereich auf der Gegengerade. Beide Fanlager zeigten dann vor Anpfiff eine große Choreographie mit blauen und weißen Fahnen, den gemeinsamen Vereinsfarben. Dazu wurde ein großes Banner entrollt mit dem Motto: „Vereint in den Farben – Vereint gegen Alle“.

Die Fans von Hertha und Karlsruhe stimmen sich am Abend in Berlin gemeinsam auf das „Freundschaftsspiel“ ein. #Hertha #KSC #BSCKSC pic.twitter.com/XHl7kDF5Vs — Nelis Heidemann (@nelis_hei) November 11, 2023

Sportlich ist das Spiel allerdings auch recht brisant. Der KSC braucht als Tabellen-16. dringend mal wieder einen Sieg, Hertha könnte bei einer Niederlage den Anschluss an die Topklubs verlieren.

