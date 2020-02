Hertha geht gegen Köln unter

Berlin. Es begann mit der Schmach durch Cordoba und endete in einem Debakel. Auch unter dem neuen Trainer Alexander Nouri bleibt Hertha BSC in dieser Form für jede Mannschaft in der Bundesliga ein dankbarer Gegner.

Die Berliner unterlagen im Olympiastadion dem 1. FC Köln mit 0:5 (0:3), rutschten auf den 14. Tabellenplatz ab und liegen nur noch sechs Punkte vor dem Relegationsplatz, da Fortuna Düsseldorf mit 2:0 (1:0) beim SC Freiburg gewann.

Kölner Doppelpack durch Jhon Cordoba und Florian Kainz

Das Unheil nahm nach bereits vier Minuten seinen Lauf, als Jhon Cordoba einen Kölner Konter zum 0.1 abschloss. Der Stürmer erzielte nach 22 Minuten auch das 0:2. Schon zu diesem Zeitpunkt war von einem Aufbäumen bei den Herthaner nichts mehr zu sehen.

Beim 0:3 durch Florian Kainz machte Hertha-Torwart Rune Jarstein keine gute Figur. Erst ließ er sich von Cordoba austanzen, bevor den Schuss von Kainz selbst noch ins Tor bugsierte (37.).

Herthas Einwechslungen bringen nichts

Nach der Pause sollten die eingewechselten Dodi Lukebakio (für Matheus Cunha) und Vladimir Darida (für Arne Maier) neuen Schwung bringen. Es sollte nur ein Strohfeuer sein.

Stattdessen erhöhten Kainz (62.) und Mark Uth (69.) mit einem sehenswerten Freistoß auf 0:5. Am Ende musste Hertha sogar froh sein, nicht noch höher verloren zu haben. So bleibt das 0:6 gegen den Hamburger SV (1979/80), gegen Bayern München (2011/12) und bei Werder Bremen (1990/91) die höchste Bundesliga-Niederlage für Hertha.

Für den Kölner Rafael Czichos endete die Partie weniger schön. Nach einem Zweikampf mit Herthas Marko Grujic in der 44. Minute musste der Abwehrspieler wegen einer Halsverletzung zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Ausführlicher Spielbericht in Kürze.