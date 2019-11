Jürgen Klinsmann wird Trainer bei Hertha - seine Vorstellung im Live-Blog

Berlin. Hertha BSC zieht die Reißleine: Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Mittwoch per Twitter bestätigte, hat er sich von Cheftrainer Ante Covic getrennt. Mit sofortiger Wirkung übernimmt der frühere DFB-Teamchef Jürgen Klinsmann (55) die Mannschaft – vorerst bis Saisonende. Schon im kommenden Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonnabend (15.30 Uhr) wird Klinsmann das Team betreuen. Zunächst hatte die „Bild“ über die Personalie berichtet.

Klinsmann bringt einen ganzen Stab von Mitarbeitern mit. Co-Trainer wird Alexander Nouri, der seinerseits seinen Assistenten Markus Feldhoff mitbringt. Als Torwarttrainer soll Andreas Köpke kommen. Das bestätigte der Bundestorwart-Trainer dem TV-Sender RTL. Als neuer Fitnesstrainer kommt Werner Leuthardt, der unter anderem unter Felix Magath gearbeitet hat. Außerdem meldet die „Bild“, Ex-Nationalspieler Arne Friedrich wird die neu geschaffene Position eines Teammanagers bekleiden.

14.54 Uhr: Klinsmann: "Ich kenne die meisten Spieler. Sie wissen, dass Hertha in einer schwierigen Situation ist. Aber alle sollen spüren: Wir sind gemeinsam am Werk. Wir wollen am Samstag punkten. Es gibt hier viel Arbeit, es wird kein einfacher Weg."

14.52 Uhr: Klinsmann: "Es ging jetzt alles sehr schnell, auch mit Lars. Gab sofort Gespräche mit Michael und seinen Leuten. Kaum ist das passiert, kommt jetzt diese neue Rolle. Da muss man offen und direkt miteinander sein. Ich mache das bis Mai 2020. Das gibt Michael die Zeit: Wer könnte dann an Bord kommen. So ist es vorgesehen."

Jürgen Klinsmann am Mittwoch bei seiner Vorstellung als neuer Trainer von Hertha BSC.

Foto: Reuters

14.50 Uhr: Klinsmann: "Mit Jetlag, da mogel‘ ich mich durch. Die Aufgabe ist hier superspannend. Lars Windhorst will hier etwas bewegen. Die Partnerschaft mit Lars ist keine kurzfristige. Ich bin motiviert, setze die Bausteine so zusammen, wie das ein Trainer tun muss. Ich mache Fehler, bin nicht perfekt. Aber ich habe das Selbstvertrauen zu sagen: Ich traue mir das zu."

14.48 Uhr: Preetz: "Wir haben eine hohe Wertschätzung für Zsolt Petry. Er hat sehr gute Arbeit geleistet. Er bleibt Hertha erhalten. Das gleiche gilt für Harald Gämperle."

14.47 Uhr: Klinsmann: "Ziel ist so schnell wie möglich nach oben zu klettern. Wenn man dann im gesicherten Mittelfeld ist, gilt es auch dort weiterklettern zu wollen."

14.45 Uhr: Klinsmann: "Die Position von Arne Friedrich wird sich entwickeln. Mein Team soll das Team ergänzen, das bei Hertha schon da ist. Am Samstag haben wir gleich einen kleinen Brocken im Olympiastadion."

14.42 Uhr: Klinsmann: "Wir haben ein neues Funktionteam, um möglichst rasch Punkte zu holen. Wir geben der Mannschaft Botschaften, dass sie etwas tun muss. Ich mache solche Dinge nicht halbherzig. Auch wenn es über Nacht passiert, bin ich vorbereitet. Ich habe einen Stab, der auf Abruf war: Alexander Nouri, Markus Feldhoff, Torwarttrainer Andy Köpke. Darum habe ich den Jogi gebeten. Habe Werner Leuthard dabei. Habe Michael gebeten, Position einzubauen: als Performance-Manager Arne Friedrich.

14.40 Uhr: Jürgen Klinsmann: "Aus dem Aufsichtsrat muss ich wahrscheinlich wieder raus. Ich bin ein Fan von Ante. Habe ihn gleich kontaktiert. Es hat für ihn im ersten Anlauf nicht geklappt. Aber da werden neue Anläufe kommen."

14.37 Uhr: Jürgen Klinsmann: "Meine Beziehung zu Hertha ist eine langjährige. Als vor ein paar Wochen Lars Windhorst mich angesprochen hat, in einer neuen Konstellation, kam es zu dieser Partnerschaft mit der Tennor-Gruppe und auch zu Hertha. Jetzt kam auf einmal die Situation nach dem Augsburg-Spiel. Ich bin rübergekommen mit dem Ziel: Was kann ich helfen? Gestern kam das lange Gespräch mit der Bitte: Kannst Du einspringen? Um dem Micha und dem Team die Gelegenheit zu geben, die Situation langfristig anzugehen. Dann gab es einen Anruf nach Hause. Ob es o.k. ist, wenn ich nicht so schnell zurückkomme. Es ist eine große Ehre für mich. Berlin wartet auf etwas Großes. Aber irgendwie kam es nicht in Bewegung."

14.36 Uhr: Michael Preetz: "Das kurzfristige Ziel ist, so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückzukehren."

14.35 Uhr: Michael Preetz: "Begrüße Jürgen Klinsmann als unseren neuen Cheftrainer. Ich habe einen intensiveren Kontakt zu ihm gepflegt. Habe gefragt, ob er die grundsätzliche Bereitschaft hat, in dieser Situation bei Hertha BSC auszuhelfen. Er ist dann rübergeflogen und hat sich bereit erklärt, unsere Mannschaft bis Saisonende zu betreuen. Wir haben einen außerordentlichen, charismatischen Menschen verpflichtet.

14.34 Uhr: Michael Preetz: "Wir alle bei Hertha hätten uns gewünscht, dass der Saisonverlauf mit Ante Comic besser gewesen wäre … aber letztlich … dazu bewogen, auf dieser Position zu handeln. Bedanke mich bei Ante für seine Arbeit und seine Leidenschaft."

14.33 Uhr: Los geht’s. Die Herren Preetz und Klinsmann betreten den Medienraum.

Hallo @J_Klinsmann! 👋🏼 Da ist unser neuer Trainer. 🔵⚪️ Die ersten Aussagen des Coaches und die Statements von @michaelpreetz gibt es jetzt auf der Vorstellungs-PK! 🗣🎙#hahohe pic.twitter.com/8Pbdtno1Lt — Hertha BSC (@HerthaBSC) November 27, 2019

14.28 Uhr: Warten – der Teil im Journalismus, über den man nie informiert wird.

14.18 Uhr: Hektisch ist es, weil die eine oder andere TV-Station Liveschalten hier aus dem Presseraum machen will. Die Pressebetreung Hertha BSC weist daraufhin: Geht nicht. Liveschalten nur im Vorraum oder draußen vor der Tür. „Aber wir sind in 45 Sekunden auf Sendung.“ – „Sorry, geht hier drinnen aber nicht.“

14.15 Uhr: Nach der Pressekonferenz findet die erste Trainingseinheit von Jürgen Klinsmann mit den Profis von Hertha BSC ab 16 Uhr unter Flutlicht im benachbarten Amateurstadion statt.

14.05 Uhr: So voll war der Medienraum bei Hertha BSC seit der Vorstellung von Otto Rehhagel nicht mehr. Der Name Jürgen Klinsmann zieht. Zwölf TV-Kameras, insgesamt doppelt so viele Journalisten … es gibt einiges zu besprechen. Start der Pressekonferenz mit Hertha-Manager Michael Preetz und Klinsmann ist um 14.30 Uhr.

Lesen Sie auch: Sommermärchen reloaded – So reagiert das Netz auf Klinsmann

Arne Friedrich soll Teammanager bei Hertha werden

Arne Friedrich wird Teammanager bei Hertha BSC.

Foto: dpa

Der Posten von Arne Friedrich ist auf der Schnittstelle zwischen Management und Mannschaft angesiedelt. Vorbild ist die Funktion, die Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund bekleidet. Friedrich trug von 2002 bis 2010 das Hertha-Trikot und hat seinen Wohnsitz in Berlin.

Über Covics mögliche Nachfolger war spätestens nach dem jüngsten 0:4 in Augsburg eifrig spekuliert worden. Auch Klinsmann, der von 2011 bis 2016 die Nationalmannschaft der USA verantwortete, zählte zum Kandidatenkreis. Der Ex-Profi war erst kürzlich von Investor Lars Windhorst in den Aufsichtsrat der Hertha GmbH & Co. KGaA gehievt worden. Als Co-Trainer haben die Berliner den früheren Werder-Bremen-Trainer Alexander Nouri (40) verpflichtet.

Wir möchten uns bei @antecovic14 für seine Arbeit und seine Liebe zum Verein bedanken, die er nicht nur als Cheftrainer gezeigt hat, sondern seit über 20 Jahren mit Herzblut lebt. #EinmalHerthanerImmerHerthaner #hahohe pic.twitter.com/B8XPcufFfF — Hertha BSC (@HerthaBSC) November 27, 2019

Covic hatte die Mannschaft erst im Sommer von Vorgänger Pal Dardai übernommen, vermochte die in ihn gesetzten Hoffnungen jedoch nicht zu erfüllen. Die Konsequenz: Für den 44 Jahre alten Fußball-Lehrer, der erstmals überhaupt eine Profi-Mannschaft verantwortete, ist das Experiment Bundesliga nach nicht einmal fünf Monaten beendet.

„Die Entscheidung ist uns ungeheuer schwergefallen, denn Ante ist seit mehr als 20 Jahren Teil von Hertha BSC“, sagte Geschäftsführer Michael Preetz: „Letztlich waren wir mit Blick auf die Entwicklung und die letzten Resultate der Meinung, dass Handlungsbedarf bestand.“

Ante Covic holt nur elf Punkte aus zwölf Spielen

Die Bilanz des früheren Profis sprach für sich: zwölf Spiele, nur elf Punkte, Tabellenplatz 15, punktgleich mit Relegationsplatz-Inhaber Fortuna Düsseldorf. Dabei hatten sie bei Hertha nach dem Einstieg von Investor Lars Windhorst, der inzwischen 224 Millionen Euro in den Verein pumpte, klubintern das Ziel Europapokal angepeilt. Stattdessen sieht sich die zuletzt blutleer und orientierungslos wirkende Mannschaft aktuell mit dem Szenario Abstiegskampf konfrontiert.

Ante Covic (44) gelang es nicht, seine Vision von ansehnlichem und erfolgreichem Fußball in der Bundesliga umzusetzen.

Foto: Andreas Gora / dpa

Mit der bitteren Derby-Niederlage beim 1. FC Union (0:1) Anfang November und dem Augsburg-Debakel am vergangenen Sonntag hatte Covic, zuvor Coach von Herthas U23, offenbar den letzten Rückhalt verspielt – bei den Fans, im Team und nicht zuletzt bei den Verantwortlichen.

Fußballerische Hoffnungen nicht erfüllt

Alexander Nouri wird Co-Trainer bei Hertha BSC.

Foto: dpa

Nach den sportlich soliden, aber fußballerisch oft zähen Spielzeiten unter Dardai hatte Covic dem vermeintlich stärksten Hertha-Kader seit Jahren ein neues Auftreten einimpfen sollen: offensiver, spektakulärer, unterhaltsamer. Davon, dass die Mannschaft ihr Potenzial konstanter abrief – so wie Manager Preetz es im Sommer gefordert hatte – konnte jedoch keine Rede sein.

Gute Ansätze waren zwar sporadisch zu erkennen, doch viel zu selten gelang es dem sympathischen und hochengagierten Coach, seiner Mannschaft eine gesunde Balance aus Angriff und Verteidigung zu vermitteln.

Zuletzt funktionierten selbst die Teil-Elemente nicht mehr. Offensiv blieben die Berliner meist zu harmlos, defensiv fehlte es an Stabilität. In den beiden vergangenen Liga-Spielen kassierte Hertha acht Gegentore. Zu viel, um weiter an Covic festhalten zu können.