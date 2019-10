Hertha BSC gegen Dynamo Dresden: Live-Blog zum DFB-Pokal-Spiel in Berlin

Hertha BSC trifft am Mittwochabend im DFB-Pokal auf Dynamo Dresden. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion. Das Spiel ist außerdem im Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Hertha erwartet rund 70.000 Zuschauer, davon mehr als 30.000 Fans der Dresdner. Das Spiel wird von der Berliner Polizei als Hochrisiko-Spiel eingestuft, rund 800 Einsatzkräften sind vor Ort.

Lesen Sie hier im Live-Blog, was im und rund um das Olympiastadion passiert. Alles Sportliche lesen Sie auch im Immer-Hertha-Liveticker.

Hertha im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden - Alle News im Liveblog

18.03 Uhr: Am S-Bahnhof Olympiastadion wollen Fans aus Dresden einen Journalisten daran hindern, Fotos mit dem Handy zu machen. Wenig später skandieren sie lautstark "Lügenpresse".

17.51 Uhr: S-Bahnhof Olympiastadion, Lautsprecheransage: "Die Fans von Dynamo Dresden benutzen bitte den Ausgang entgegen der Fahrtrichtung, Hertha-Fans nehmen bitte den Ausgang in Fahrtrichtung." Einsatzkräfte der Bundespolizei und Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts der Bahn sind auf dem Bahnsteig. Zu tun haben sie nichts. Die Fans aus Dresden sind in der Überzahl.

Dynamo-Fans am S-Bahnhof Olympiastadion.

Foto: Andreas Gandzior

17.43 Uhr: Rund ums Stadion haben sich Einsatzkräfte der Berliner Polizei postiert. Bei Twitter heißt es, etwa 800 Beamte seien vor Ort, darunter auch eine Einsatzhundertschaft aus Dresden. Zum Vergleich: Bei normalen Bundesliga-Spielen von Hertha sind es etwa 400 bis 500.

Guten Abend in die Runde!

Wir informieren ab jetzt aus unserem Einsatz zum @DFB_Pokal-Spiel #BSCSGD. Unsere Mannschaftsaufstellung:

ca. 800 Kolleg., darunter eine EHu aus #Dresden (#Danke für die Unterstützung) pic.twitter.com/Ad2RZPrD9W — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 30, 2019

17.35 Uhr: Immer mehr Fans von Dynamo Dresden trudeln am Flughafen in Schönfeld ein und fahren von dort mit der S-Bahn zum Olympiastadion.

Mit lauten Fangesängen wie "Hurra, hurra, die Dresdner die sind da" und viel "guter Laune", wie ein Busfahrer der Morgenpost vor Ort berichtet, hoffen junge und alte Fans auf den Sieg ihrer Mannschaft. Die Polizei vor Ort sagt, es gäbe bislang keine nennenswerten Vorkommnisse.

Dynamo-Fans am Flughafen in Schönefeld.

Foto: Erik Baumgärtel

17.28 Uhr: Hertha- und Dynamo-Fans müssen sich heute im Olympiastadion warm anziehen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Berlin und Brandenburg leichten bis mäßigen Frost zwischen -1 und -6 Grad.

16.46 Uhr: Vor dem Pokal-Duell zwischen Hertha BSC und Dynamo Dresden sind am Mittwochnachmittag die ersten Gästefans in Berlin eingetroffen. Noch gibt es keine Einsatzschwerpunkte, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Die Dynamo-Fans werden von ihrem Verein aufgerufen, sich am künftigen Hauptstadtflughafen BER zu treffen und von dort in die Stadt zu reisen. Fans, die Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg gingen, sollten getrennt ins Stadion geleitet werden, sagte der Sprecher. Er betonte: Ein Großteil der Fans seien am Spiel und nicht an Gewalt interessiert.

16.42 Uhr: Es ist angerichtet: das Olympiastadion im letzten Glanz eines sonnigen aber ziemlich frischen Tages in Berlin. In rund vier Stunden wollen hier rund 70.000 Fans den Pokal-Hit gegen Dynamo Dresden verfolgen. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zeigen sich vorbereitet: Die Fahrten der U2 bis Theodor-Heuss-Platz werden bis zum Olympiastadion verlängert. Nach Ende des Spiels sollen fünf zusätzliche Züge in die Gegenrichtung angeboten werden. Auch die Berliner S-Bahn bringt ein verstärktes Zugangebot auf die Schiene: Auf den Linien S3, S5 und S9 sind zusätzliche Züge unterwegs.

16.35 Uhr: "Rock 'n' Roll in Berlin und im Olympiastadion mit dem Trabi auf der Brust": Ein Dynamo-Fan ist schon den ganzen Tag mit seinem gelben Trabi in Berlin unterwegs.

Hertha BSC gegen Dynamo Dresden: Das müssen Sie wissen

Wann findet das DFB-Pokalspiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden statt?

Anstoß für das Pokalspiel von Hertha BSC gegen Dynamo Dresden ist am Mittwoch, 30. Oktober 2019, um 20.45 Uhr im Olympiastadion. Das Stadion öffnet ca. 120 Minuten vor Anpfiff.

Gibt es noch Tickets für die Partie im Olympiastadion Berlin?

Die Zuschauerzahl strebt auf 70.000 zu. Es gibt noch Karten an den Vorverkaufsstellen und auch online zu kaufen. Auch die Abendkassen am Stadion werden geöffnet sein. Die Tickets kosten ab 15 Euro. Der Ticket-Weiterverkauf ist möglich.

Wann wird das Olympiastadion geöffnet?

Das Stadion wird 2.15 Stunden vor Anpfiff (20.45 Uhr) geöffnet, deutlich früher als bei normalen Bundesligaspielen. Es wird eine frühzeitige Anreise empfohlen, am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Wie viele Dynamo-Fans werden beim Spiel im DFB-Pokal in Berlin erwartet?

Mehr als 30.000 Fans wollen aus der sächsischen Hauptstadt nach Berlin reisen. Hertha BSC hat 19.200 Karten für Dynamo-Fans zur Verfügung gestellt und damit das übliche Gästekontingent von etwa 7500 Karten mehr als verdoppelt. Auch das Zusatzkontingent fand reißenden Absatz und war bereits nach einer Stunde ausverkauft.

Lesen Sie auch: DFB-Pokal gegen Dynamo und Derby: Polizei fordert Hilfe an

Wie wird das Wetter beim Spiel zwischen Hertha und Dynamo Dresden?

Am Mittwochabend werden in Berlin Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad erwartet, im Laufe der Partie können die Werte bis zum Gefrierpunkt fallen. Zuschauer sollten sich im gewohnt zugigen Olympiastadion dick einpacken.

Wo werden sich die Dynamo-Fans im Olympiastadion Berlin aufhalten?

Am Olympiastadion werden die Fan-Lager strikt getrennt. Fans von Hertha BSC erhalten ausschließlich über das Osttor Zugang zum Stadion, also vom Olympischen Platz.

Der Gästebereich im Olympiastadion befindet sich zu beiden Seiten des Marathontors. Außerdem hat Hertha BSC den Anhängern der Schwarz-Gelben, die sich Karten im freien Verkauf gesichert haben, eine Block-Empfehlung ausgesprochen. Diese bezieht sich auf die Blöcke F, E, L und M, die direkt an den Gästebereich angrenzen. Sie sind schon fast ausgebucht. In den Blöcken Q-T sowie 34-41 erhalten Besucher in Gästefankleidung keinen Zutritt.

Alle sportlichen Details: Hertha ist bereit für den nächsten Kraft-Akt

Wird das Pokalspiel im TV gezeigt?

In der zweiten DFB-Pokalrunde gibt es zwei Topspiele im Free-TV zu sehen. Die Partie zwischen dem VfL Bochum und Titelverteidiger und Rekordsieger FC Bayern München wird am Dienstag, 29. Oktober (ab 20 Uhr), live von Sport1 übertragen. Die ARD hat sich fürs Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach am Mittwoch, 30. Oktober (ab 20.45 Uhr), entschieden. Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky alle 16 Spiele live.

Wie sorgt die Polizei für Sicherheit im Olympiastadion Berlin?

Die Polizei ist mit mehr als 1000 Kräften im Einsatz. Zum Vergleich: Bei normalen Bundesliga-Spielen von Hertha sind es etwa 400 bis 500. Die Begegnung hat ein Gewalt-Potenzial. Die Sicherheitsbehörden rechnen mit Hunderten Fans der Kategorien B und C, also solchen, die zu Gewalt neigen und solchen, die Gewalt suchen.

Die Polizei Berlin legt den Schwerpunkt auf die Begleitung der Fan-Gruppen vom und zum Olympiastadion. Man wisse um die sportliche Bedeutung des Spiels und die Rivalität der Vereine und stehe in engem Kontakt zu den szenekundigen Polizisten in Dresden sowie zur Bundespolizei, die die Anreise der Fans begleite, sagte ein Polizeisprecher der Polizei Berlin im Vorfeld. Es sollen sowohl uniformierte Kräfte also auch Kräfte in Zivil zum Einsatz kommen. Wie die Bundespolizei auf Nachfrage mitteilte, ist z.Zt. kein Einsatz eines Sonderzuges von Dresden nach Berlin geplant.

Welche Regeln gelten im Berliner Olympiastadion?

Die Sicherheitsvorschriften sind hoch. Im Stadion wird kein Alkohol ausgeschenkt. Mit auf das Gelände dürfen Tetrapaks bis 0,25 Liter Fassungsvermögen.

Nicht gestattet sind: Glas- und Plastikflaschen, Profikameras, sperrige Gegenstände, Waffen und Gegenstände, die als Waffen Verwendung finden können, Gassprühdosen, Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln, Rauchpulver, Rauchbomben oder andere pyrotechnische Gegenstände. Fans dürfen auch keine Fahnen- oder Transparentstangen mitbringen, die länger als ein Meter oder deren Durchmesser größer als drei Zentimeter ist, ebenso müssen Lärminstrumente wie Megaphone und Gasdruckfanfaren zu Hause bleiben.

Wichtig: Es gilt ein Rucksack- und Taschenverbot. Zugelassen für die Mitnahme in das Olympiastadion Berlin sind nur Taschen von maximal einer Größe im Format DIN A4 (29,7cm x 21 cm) mit einer Tiefe von höchstens 15 cm.

Wie komme ich zum Olympiastadion?

Die Adresse lautet Olympischer Platz 3, 14053 Berlin. Mit der U-Bahnlinie U2 geht es direkt zum U-Bahnhof Olympiastadion. Mit der S-Bahnlinie S9 erreicht man den S-Bahnhof Olympiastadion. Alternative mit dem Bus X34, M49 und 218 bis Haltestelle Flatowallee oder Buslinie 104 bis U-Bahnhof Neu-Westend.

Die BVG verdichtet ihren Takt und setzt Sonderzüge ein. Jeder Zug der U2 fährt bis Olympiastadion. Am U-Bahnhof Olympiastadion stehen Sonderzüge bereit, die bei Bedarf eingesetzt werden und dann bis zum Alexanderplatz fahren. Eventuell werden auch zusätzliche Busse eingesetzt.

Fans von Dynamo Dresden, die mit dem PKW anreisen, können die Parkplätze am BER nutzen. Von dort wird es einen S-Bahn-Shuttle zum Olympiastadion geben