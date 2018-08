Gleich drei Stürmer von Hertha BSC angeschlagen

Schladming. Im Trainingslager von Hertha BSC in Schladming in der Steiermark haben sich gleich drei Stürmer nach dem 3:1-Sieg am Montag gegen den FC Liefering angeschlagen abgemeldet. Mathew Leckie hat Probleme am Knie, Kapitän Vedad Ibisevic und Pascal Köpke plagen Schmerzen in der Wade.

Pal Dardai, Trainer des Fußball-Bundesligisten, hofft, "dass es sich bei der Schonung nur um Vorsichtsmaßnahmen handelt, damit nichts Schlimmeres passiert."

Unterdessen hat der saudiarabische Erstligist al-Shabab Riad ohne Angabe von Gründen das für Mittwoch angesetzte Testspiel abgesagt. Weil in der Kürze der Zeit kein hochkarätiger Ersatzgegner zu organisieren war, wird Hertha stattdessen am Mittwoch um 16 Uhr regulär trainieren.

Das letzte Freundschaftsspiel in Schladming bestreitet Hertha nun am Freitag gegen den griechischen Zweitligisten Aiginiakos FC (18 Uhr).

