Stürmer Selke will den Gladbach-Fluch brechen

Seit Mitte Januar wartet Selke auf ein Tor. In Gladbach darf er auf eine Bewährungschance von Beginn an hoffen.

Die Beschwerde von Pal Dardai zeigte Wirkung. "Mehr Tore im Training" forderte der Hertha-Coach von seinem Stürmer Davie Selke - und dieser lieferte. Nach zuletzt drei Einwechslungen in Serie darf der U21-Europameister in der Bundesligapartie bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) damit wieder auf eine Bewährungschance von Beginn an hoffen. "Gladbach ist vor uns, aber mit einem Sieg können wir vorbeiziehen, das ist auch ein Motivationspunkt", sagte Selke vor dem Duell der beiden Clubs aus dem tabellarischen Mittelfeld.

Zeitweise verdrängte Selke Ibisevic

Wie das komplette Team hat auch der 23-Jährige persönlich bislang ein wechselhaftes erstes Jahr mit reichlich Auf und Ab für die Berliner hinter sich. Verletzt musste Herthas Rekordeinkauf sich nach seinem Wechsel von RB Leipzig im Sommer bis Mitte Oktober bis zum ersten Einsatz gedulden. Mit einer starken Phase zum Jahresende mit vier Treffern in der Europa League eroberte Selke sich einen Stammplatz und verdrängte zeitweise auch Kapitän Vedad Ibisevic auf die Bank.

Vor allem mit seiner Schnelligkeit punktet Selke im Stürmerduell, doch auch bei ihm fehlte zuletzt die Treffsicherheit. Seit dem 19. Januar beim 1:1 gegen Borussia Dortmund wartet der Stoßstürmer auf ein eigenes Tor, blieb nun schon seit neun Spielen ohne Erfolgserlebnis. Auch deshalb wünschte sich sein Coach, dass Selke wieder mehr "als Magnet" für den Ball agiert - und machte nun Hoffnung für einen Platz in der Startformation. "Wir werden sehen, vielleicht spielt er von Anfang an."

Vier Pleiten in Gladbach

Dann will Selke auch dabei helfen, die Hertha-Misere in Gladbach zu beenden. Zuletzt setzte es vier Niederlagen in Serie am Niederrhein, darunter ein empfindliches 0:5 vor zwei Jahren. Der bislang letzte Berliner Auswärtserfolg datiert aus dem September 2008. "Seitdem ich Trainer bin, ist es immer schwierig", gestand Dardai im Rückblick. "Auch als Spieler haben wir nie viele Punkte mitgenommen. Wir wollen zeigen, dass wir uns auswärts verbessert haben."

In der Tabelle der Spiele auf fremden Platz belegen die Berliner in dieser Saison sogar Europapokalrang sechs. Doch bei nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen bleibt die letzte Mini-Resthoffnung auf das internationale Geschäft nur bei einem Erfolg in Gladbach gewahrt. "Wir wollen jetzt richtig Gas geben, die 40 Punkte holen", betonte Selke bei derzeit 36 Zählern. "Und danach schauen, ob noch Spielraum ist nach oben."

