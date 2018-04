Herthaner Mittelstädt verletzt sich im Training

Keine guten Nachrichten für Trainer Pal Dardai. Wenn Hertha sich am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) gegen Borussia Mönchengladbach beweisen muss, wird Maximilian Mittelstädt fehlen. Der 21-jährige zog sich im Training eine Muskelverletzung im rechten Hüftbeuger zu. Wie lange Mittelstädt pausieren muss, ist noch offen.

Lazaro und Stark sind wieder fit

Bei Valentino Lazaro sieht es besser aus. Er ist nach einem grippalen Infekt wieder fit. "Er hat trainiert, ist gesund und kann spielen", berichtet Trainer Dardai. Manager Michael Preetz freut sich auf das Comeback von Lazaro."Er ist gut ausgebildet, athletisch in gutem Zustand gewesen bei seinem Wechsel zu uns. Er hat die technischen Voraussetzungen, das Tempo, Spielfreude und -witz – das alles bringt er ein in unser Spiel und belebt es so. So darf er weitermachen."

Auch Innenverteidiger Niklas Stark trainierte wieder mit, nachdem er zuletzt noch wegen eines Pferdekusses am Oberschenkel als Vorsichtsmaßnahme pausiert hatte. Seinem Einsatz steht damit auch nichts im Weg.

Junge Spieler sollen eine Chance bekommen

Die Herthaner haben in dieser Saison noch sechs Spiele vor sich. Es sind noch 18 Punkte zu vergeben. Manager Michael Preetz: "Wir haben die Rückrunde solide gespielt, wahnsinnig oft unentschieden. Würde mir wie jeder Fan wünschen, von den verbleibenden Spielen noch einige zu gewinnen und dass wir befreiter aufspielen als zuletzt."

Wenn die Berliner genug Punkte gesammelt haben, sollen die jungen Spieler mehr Spielpraxis bekommen. Dardai: "Wenn wir genug Punkte haben, können wir mehr junge Spieler einsetzen und gucken, auf wen wir in Zukunft bauen können. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf Gladbach."

Dardai scherzt über Gelb für Trainer

Dardai reagierte mit Humor auf die Tests des Weltverbandes FIFA von Gelben Karten für Trainer. "Unnötige Gelbe Karten kosten Geld, dann muss ich wahrscheinlich ab und zu in die Mannschaftskasse zahlen. Ich finde das nicht gut", sagte der ungarische Coach im Spaß. Eine abschließende Meinung zu dem Vorhaben äußerte er noch nicht: "Immer testen, dann schauen wir, was es bringt."

Die FIFA testet die Verwarnungen für Coaches derzeit bei Jugendturnieren. "Durch die Gelbe Karte bekommt der Trainer die Information, dass er sich zusammennehmen muss, sonst ist er beim nächsten Mal fällig", hatte FIFA-Vize-Generalsekretär Zvonimir Boban der "Sport Bild" gesagt.

( sid, BM )