Gehobene Mattematik

1 Neymar Der brasilianische Superstar überraschte uns mit einer Variation von Tagliatelle an reichlich Haarspray. Eine Reminiszenz an die zu Hause darbenden Italiener? In jedem Fall ist für stumpfe Zähne gesorgt. Und heute bitte nicht wundern: Neymar hat die Haare inzwischen wieder schön.

Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

2 Diego Laxalt Als Strippenzieher des uruguayischen Spiels ist der Mittelfeldmann wahrlich nicht bekannt. Dafür besitzt seine Wettkampffrisur aber neben Windschnittigkeit durchaus auch ein belebendes Element: Als Einpeitscher kann Laxalt bei den Südamerikanern für neue Impulse sorgen.

Foto: Matthias Hangst / Getty Images

3 Robert Lewandowski Doc Brown brauchte einen Blitz mit der Leistung von 1,21 Gigawatt, um Marty McFly „Zurück in die Zukunft“ zu schicken. Polens Kapitän wäre froh gewesen, wenn er zum Auftakt nur einen Bruchteil davon gehabt hätte. Vielleicht lag es daran, dass der Blitz nur links einrasiert ist.

Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

4 Mohamed Elneny Wer mit den Großen bei der WM mithalten will, muss auch wie ein Großer aussehen. Dem Ägypter Mohamed Elneny brachte seine Ruud-Gullit-Gedächtnismatte leider kein Glück. Nach zwei Spielen sind die Afrikaner auch schon wieder ausgeschieden.

Foto: Vadim Ghirda / dpa

5 Hyun-Woo Cho Viel Rock ’n’ Roll gab es von den Südkoreanern nicht zu sehen. Dabei hat doch gerade der Torwart alles getan, um seinen Kasten sauber zu halten. Ted Herold hätte bestimmt ein kräftiges „Ich bin ein Mann“ angestimmt für seinen legitimen Nachfolger – Cho Herold.

Foto: MURAD SEZER / REUTERS

6 Carlos Valderrama Seine aktive Karriere hat der Kolumbianer – WM-Teilnehmer 1990, 1994 und 1998, jeweils als Kapitän der „Cafeteros“ – schon vor 14 Jahren beendet. Doch der Lord der Locken, der Meister des Minipli darf eben in keiner Rangliste der herrlichsten WM-Frisuren fehlen.

Foto: Herbert Rudel / picture alliance / Herbert Rudel

7 Mile Jedinak Was alles passieren kann, wenn bei einem spontanen Niesanfall das seitliche Haupthaar plötzlich ins Gesicht rutscht, demonstriert uns der australische Kapitän und Mittelfeldmotor auf höchst eindrucksvolle Weise. Da soll noch jemand sagen: Der Bart ist ab.

Foto: Robert Cianflone / Getty Images

8 Vladimir Petkovic Das volle Silberhaar lässt keinen Zweifel zu: Leslie Nielsen ist zurück, diesmal in seiner Rolle als Trainer der Schweizer Mannschaft. Oder ist es doch ein Doppelgänger des Schauspielers? Klären kann das nur einer: Frank Drebin, Spezialeinheit.

Foto: Kevin C. Cox / Getty Images

9 Roman Torres Wenn Jamaika es schon nicht bis zur WM nach Russland geschafft hat, dann muss eben Panama einspringen. Kapitän Roman Torres gibt mit seiner Hommage an Bob Marley eindeutig eine richtig gute Frisur ab. Und jetzt alle: I Shot The Sheriff.

Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

10 Birkir Bjarnason Das Modell „Windhund“ wird vom Offensivmann derart ad absurdum geführt, dass Foto-Agenturen ihn schon als Birgit Bjarnason anpreisen. Das hat der Wikinger unter den Isländern nun wahrlich nicht verdient. Vielleicht muss er einfach auf mehr Gegenwind hoffen.

Foto: ULMER/Markus Ulmer / picture alliance / ULMER

