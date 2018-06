Die Top Ten des phantastischen Panamas

1 Panama-Hut Geht es um eine Kopfbedeckung, die eines Gentleman würdig ist, kommt man am handgeflochtenen Strohhut nicht vorbei. Damit es jetzt keine auf die Mütze gibt: Der Hut stammt eigentlich aus Ecuador, durfte aber im 19. Jahrhundert nur über Panama in die USA importiert werden. Daher der Name.

2 Panama-Papers Sie sind vielleicht kein Ruhmesblatt für das Land des WM-Neulings. Wenn die insgesamt 11,5 Millionen Dokumente der über 214.ooo Briefkastenfirmen zur Vermeidung von Steuerdelikten beitragen, kann man sie nur hilfreich finden. Es sei denn, man heißt Cristiano Ronaldo.

3 Van Halen Die Rockband aus Kalifornien forderte in ihrem legendären Album „1984“ nicht nur zum großen Sprung auf („Jump“), sondern besang auch ein Auto, das Sänger David Lee Roth einst in Las Vegas gesehen hatte und „Panama Express“ hieß. Der Rest ist Musikgeschichte: Panama, Panamaha.

4 Edward Aloysius Murphy Jr. Als Ingenieur der US-Air-Force, geboren 1918 in der Panamakanalzone, mag der spätere Major nicht die sensationellste Vita aufweisen. Doch das von ihm aufgestellte Gesetz machte ihn dennoch zur Legende: Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.

5 Janosch Die Geschichte, wie der kleine Tiger und der kleine Bär nach Panama reisen – oder einfach: Oh wie schön ist Panama. Das Kinderbuch von Janosch, der eigentlich Horst Eckert heißt, wurde mit dem deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Und das bereits im Jahr 1979.

6 Panamakanal Durch die 82 Kilometer lange Wasserstraße ist das Kap Horn an der Südspitze Südamerikas praktisch arbeitslos geworden. Erst seit dem Silvestertag 1999 unveräußerliches Eigentum des panamaischen Volkes. Zur Durchfahrt sollte man aber schon mindestens elf Stunden mitbringen.

7 Roberto Duran Genannt wurde er „steinerne Hand“, weil er mit 14 Jahren ein Pferd k.o. geschlagen haben soll. Auch in der TV-Serie Miami Vice hat sich der Boxer, der fünf WM-Titel in vier Gesichtsklassen holte, verewigt. Und seit 1999 ist der inzwischen 67-Jährige der Leichtgewichtsboxer des 20. Jahrhunderts.

8 Jordana Brewster Wer die Kinofilme „The Fast and the Furious“ kennt, der kennt auch die in Panama-Stadt geborene Schauspielerin. Überhaupt ist die Tochter eines brasilianischen Models und eines Investmentbankers vor allem in Serien zu sehen.

9 Ruben Blades Was Arnold Schwarzenegger in Kalifornien konnte, konnte der Sänger und Schauspieler aus Panama schon lange. Von 2004 bis 2009 war er Tourismusminister seines Landes. Zudem ist er UN-Sonderbotschafter gegen Rassismus.

10 Phantomtor Zur WM-Premiere der „Los Canaleros“ gehört auch der Treffer, den es nie gegeben hat. Der Ball, den Blas Perez vermeintlich zum 1:1 im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Costa Rica über die Linie drückte, überquerte diese nie. Panama gewann 2:1 und fuhr zur WM.

