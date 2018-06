Mystisches Ägypten

1 Amun Einer der Ur-Götter im neuen Reich des alten Ägypten. Oft wird er mit blauer Hautfarbe dargestellt, die die Luft und die Schöpfung symbolisieren soll. Bleibt zu hoffen, dass den Ägyptern in der Gruppenphase nicht allzu schnell die Luft ausgeht. Einen Sieg gab es bei einer WM bislang noch nicht.

19.03.2018, Nordrhein-Westfalen, Herne: Die Statuette des Gottes Amun (Herkunft unklar) wird in der Ausstellung «Irrtümer & Fälschungen der Archäologie» ausgestellt. Vom 23. März bis zum 9. September zeigt das LWL Museum für Archäologie in einer Ausstellung berühmte Irrtümer und Fälschungen in der Archäologie. Foto: Caroline Seidel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Caroline Seidel / dpa

2 Omar Sharif Weißt du wohin die Träume all’ entflieh’n? Was Karel Gott einst besang, vermochte der in Alexandria geborene Schauspieler als Doktor Schiwago auf die Leinwand zu bannen. Mit seiner Mischung aus geheimnisvoller Aura und Charme begeisterte er vor allem das weibliche Publikum.

GENGHIS KHAN, Omar Sharif, 1965 | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Foto: Courtesy Everett Collection / picture alliance / Everett Collection

3 Mohamed Salah Auf dem Stürmer ruhen die großen Hoffnungen auf eine erfolgreiche WM der Nordafrikaner. Von vielen Fans ist Mo Salah längst in den Rang einer (Fußball-)Gottheit erhoben worden. Und sympathisch kommt er auch noch daher. Heute wird er 26 Jahre alt.

ARCHIV - 09.06.2018, Ägypten, Kairo: Fußball, Nationalmannschaft, Ägypten, Training zur Vorbereitung auf die Fußball-WM. Mohamed Salah grüßt bei seiner Ankuft die Fans. (zu dpa "Geheimsache Salah: Ägyptens Nationalheld fit für WM-Auftakt?" am 14.06.2018) Foto: Gehad Hamdy/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Gehad Hamdy / dpa

4 Mohammed El-Baradei Sein Wirken bei den Vereinten Nationen, genauer gesagt in der Internationalen Atomenergie-Organisation, brachte dem 1942 in Kairo geborenen Diplomaten im Jahr 2005 den Friedensnobelpreis ein. Auch setzte er sich für demokratische Reformen in seinem Land ein.

epa03807594 Egyptian interim Vice President Mohamed El-Baradei and EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Baroness Catherine Ashton (not pictured) deliver a press conference in Cairo, Egypt 30 July 2013. Ashton arrived in the Egyptian capital late 28 July on her second visit since the army ousted former Egyptian president Mohammed Morsi after millions took to the streets demanding early presidential elections a year after he took office. EPA/KHALED ELFIQI |

Foto: Khaled Elfiqi / picture alliance / dpa

5 Marika Rökk Eine Österreicherin? Eine Deutsche? Oder gar Ungarin? Alles falsch. Die Schauspielerin und Sängerin erblickte 1913 in Kairo das Licht der Welt. Mit Zarah Leander feierte sie eine rauschende Ballnacht auf der Kinoleinwand. Um glücklich zu sein, brauchte sie keine Millionen.

Die deutsch-österreichische Schauspielerin und Tänzerin Marika Rökk, Archivbild von 1974. Die Tochter eines ungarischen Architekten kam in Kairo zur Welt, wuchs aber in Budapest auf. Sie war ein Wunderkind - bereits mit 11 Jahren trat sie als Tänzerin im Pariser Moulin Rouge auf und tanzte mit 12 Jahren am Broadway. Sie wurde als Sensation in Wien im Zirkus in "Stern der Manege" gefeiert, wo sie mit den gewagtesten Kunststücken brillierte. 1934 erhielt sie einen ersten Vertrag in Deutschland und stieg rasch zu einer der beliebtesten Ufa-Stars auf. Auch nach dem Ende ihrer Filmkarriere blieb Rökk eine der Königinnen des Showgeschäfts, deren Temperament und jugendliche Frische immer wieder ihr Alter vergessen ließen. Am 3.11.2003 feiert die Künstlerin ihren 90. Geburtstag. |

Foto: Austria-Report / picture-alliance / dpa

6 Boutros Boutros-Ghali Apropos Vereinte Nationen: Mit dem ausgebildeten Hochschullehrer stand ein Ägypter der Organisation von Januar 1992 bis Dezember 1996 vor. Das Weltgeschehen hat er stets kritisch begleitet. 1977 nahm er an der historischen Reise von Präsident Sadat nach Israel teil.

Boutros Boutros-Ghali, Egypt's Minister of State for Foreign Affairs, pictured during a visit to Paris in January 1984. (AP Photo/Lionel Cironneau) |

Foto: LIONEL CIRONNEAU / picture alliance/AP Images

7 Claudius Ptolemäus Der Mathematiker, Astronom und Geograf wurde im zweiten Jahrhundert nach Christus in Ptolemais Hermeiou im Römischen Reich geboren – dem heutigen Ägypten. Mit seinem falschen Weltbild von der Erde als Zentrum des Universums prägte er 1400 Jahre die Wissenschaft.

Claudius Ptolemaeus / Kupferstich 16.Jh. Ptolemaeus, Claudius griech. Naturforscher Ptolemais (Oberaegypten) um 100 - Canopus nach 160 n.Chr. - "CLAUDE PTOLEMEE PELUSIEN". - Kupferstich, franzoesisch, 16. Jahr- hundert. Paris, Bibliotheque Nationale. |

Foto: akg-images / picture-alliance / akg-images

8 Demis Roussos Der Sänger gab ja gern den griechischen Schlagerbarden. Seine Kindheit verbrachte er jedoch in seiner Geburtsstadt Alexandria. Die Suezkrise ließ seine Familie nach Griechenland zurückkehren. Oder wie er 1973 sang: Goodbye, my love, goodbye.

DEMIS ROUSSOS 06/79 | Verwendung weltweit

Foto: Pa / picture-alliance / KPA Copyright

9 Abdulrahman Fawzi Port Said ist die Geburtsstätte eines der größten Helden der Fußball-Geschichte: 1934 schoss Fawzi bei der WM in Italien die ersten beiden WM-Tore für ein afrikanisches Land. Ägypten scheiterte dennoch mit 2:4 im Achtelfinale an Ungarn.

Abdelrahman Fawzi

Foto: Archiv

10 Hathor Sollte es den Ägyptern tatsächlich gelingen, auf dem Spielfeld zu begeistern, dann muss die Göttin der Schönheit und der Kunst ihre Finger im Spiel gehabt haben. Als allumfassende Muttergottheit galt Hathor im alten Ägypten auch als die Göttin der Liebe.

Foto: pa

Mehr zum Thema:

Das sind die teuersten Mannschaften der WM