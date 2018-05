3:0 in Friedrichshafen BR Volleys zum dritten Mal in Folge deutscher Meister

Berlin. Die BR Volleys sind zum dritten Mal in Serie deutscher Volleyball-Meister. Die Berliner schlugen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen am Mittwoch im fünften Spiel der Finalserie mit 3:0 (20:25, 17:25, 22:25). Vor 3910 Zuschauern in der ausverkauften Friedrichshafener ZF-Arena dominierte der Titelverteidiger die Partie nach zuletzt zwei Niederlagen von Beginn an.

Die Volleys hatten die ersten zwei Spiele der Best-of-five-Serie für sich entschieden, in Spiel drei und vier aber die vorzeitige erfolgreiche Titelverteidigung verpasst. Für Berlin ist es der insgesamt neunte Meistertitel, für ihren Trainer Stelian Moculescu bereits der zwanzigste. 13 Meisterschaften holte der ehemalige Nationaltrainer mit dem Rekordmeister Friedrichshafen, den er 19 Jahre lang trainiert hatte.

( BM/dpa )