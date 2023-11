Hertha BSC bekommt im Pokal die Chance auf Wiedergutmachung

Berlin. Hertha BSC bekommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals mit dem Hamburger SV zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag im Fußballmuseum Dortmund. Schon im August standen sich die beiden Zweitligisten in der Liga gegenüber. Damals gab es ein deutliches 3:0 für die Hanseaten.

Gespielt wird am 5. und 6. Dezember, die zeitgenauen Ansetzungen sowie die TV-Übertragungen werden in der kommenden Woche festgelegt. Das Viertelfinale findet Ende Januar/Anfang Februar statt, das Halbfinale Anfang April. Der Nachfolger von Pokalsieger RB Leipzig wird dann am 25. Mai im Finale im Berliner Olympiastadion gesucht.

Die Achtelfinals im Überblick: