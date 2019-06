DFB-Pokal 2019/2020: Alle Spiele der 1. Runde

DFB-Pokal: 2019 gewann der 1. FC Bayern München den begehrten Titel. Jetzt geht es in die 1. Runde der neuen Saison

Erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2019/20: Hertha BSC tritt bei Regionalligist VfB Eichstätt an, der 1. FC Union bei Germania Halberstadt.

Die Bundesliga startet am 16. August 2019 in die neue Saison

Der DFB hat die genauen Anstoßzeiten der Erstundenspiele im DFB-Pokal festgesetzt: Der Titelverteidiger FC Bayern tritt beim Auftakt 2019/2020 auf den Ex-Erstligisten Energie Cottbus.

Hertha muss zum VfB Eichstätt, Union nach Halberstadt

Die Herthaner bekommen es mit dem VfB Eichstätt zu tun. Aufsteiger Union Berlin wird in Runde eins auswärts auf den VfB Germania Halberstadt treffen. In der ersten Runde wird es außerdem zu einigen Derbys kommen, so trifft der 1. FC Kaiserslautern auf den FSV Mainz 05, der VfB Lübeck bekommt es mit dem FC St. Pauli zu tun und Waldhof Mannheim mit Eintracht Frankfurt.

Bayern macht das Double-Dutzend voll

Die 1. Hauptrunde wird vom 9. bis 12. August 2019 ausgespielt, kurz vor dem Saisonauftakt der Bundesliga. Das Finale findet am 23. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion statt.

Werden die Pokalspiele im TV gezeigt?

Die Ausstrahlungsrechte des DFB-Pokals 2019/2020 haben sich die ARD, Sky und Sport 1 gesichert. Die ARD zeigt neun Free-TV-Livespiele: Ein Spiel der ersten und zweiten Pokalrunde, zwei Spiele der dritten Runde bis zum Halbfinale sowie das Finale. Im Ersten werden auch die Highlights aller Partien des jeweiligen Tages zusammengefasst.

Wie gewohnt Final-Austragungsort: Das Berliner Olympiastadion

Sky wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiterhin alle 63 Partien des DFB-Pokals live als Einzelspiele und in der Konferenz im Pay-TV übertragen. Auf Sport1 werden vier Spiele live gezeigt: Jeweils ein Spiel von Runde 1 bis zum Viertelfinale. Auf digitalen Plattformen hat sich neben Sky und Sport1 auch die Axel Springer SE Übertragungsrechte gesichert.

DFB-Pokalspiele im Liveticker

Für alle, die die Spiele nicht live im Stadion oder im TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost umfassende Informationen zum DFB-Pokal mit Terminen, Statistiken und Livetickern zu allen Spielen. Hier verpassen Sie kein Tor ihres Lieblingsvereins:

Der weitere Spielplan des DFB-Pokals 2019/2020

2. Runde: 29./30. Oktober 2019

Achtelfinale: 5./6. Februar 2020

Viertelfinale: 3./4. April 2020

Halbfinale: 21./22. April 2020

Finale: 23. Mai 2020

Alle Pokalspiele der 1. Runde im Überblick (9. bis 12 August)

Bundesliga gegen 2. Bundesliga:

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

VfL Osnabrück - RB Leipzig

Bundesliga gegen 3. Liga:

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim

1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

KFC Uerdingen - Borussia Dortmund

Waldhhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

1. FC Magdeburg - SC Freiburg

Bundesliga gegen Regionalliga:

VfB Germania Halberstadt (RL Nordost) - 1. FC Union Berlin

SV Rödinghausen (RL West) - SC Paderborn

Alemannia Aachen (RL West) - Bayer 04 Leverkusen

Energie Cottbus (RL Nordost) - FC Bayern München

SV Drochtersen/Assel (RL Nord) - Schalke 04

SC Verl (RL West) - FC Augsburg

VfB Eichstätt (RL Bayern) - Hertha BSC



Bundesliga gegen Oberliga

SV Atlas Delmenhorst (OL Niedersachsen) - Werder Bremen

FC 08 Villingen (OL Baden-Württemb.) - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga gegen 2. Bundesliga:

Karlsruher SC - Hannover 96

2. Bundesliga gegen 3. Liga

Chemnitzer FC - Hamburger SV

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg

2. Bundesliga gegen Regionalliga:

1. FC Saarbrücken (RL Südwest) - Jahn Regensburg

Viktoria Berlin (RL Nordost) - Arminia Bielefeld

VfB Lübeck (RL Nord) - FC St. Pauli

Wacker Nordhausen (RL Nordost) - Erzgebirge Aue

SSV Ulm 1846 Fußball (RL Südwest) - 1. FC Heidenheim

2. Bundesliga gegen Oberliga:



TuS Dassendorf (OL Hamburg) - Dynamo Dresden

KSV Baunatal (OL Hessen) - VfL Bochum

FC Oberneuland (OL Bremen) - Darmstadt 98

2. Bundesliga gegen Verbandsliga:

FSV Salmrohr (Rheinlandliga) - Holstein Kiel