Achtelfinale DFB-Pokal: FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf live im TV & Stream

Achtelfinale im DFB-Pokal: Am Mittwoch empfängt der FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

Achtelfinale im DFB-Pokal: Am Mittwoch (6. Februar, Anstoß 20:45 Uhr) empfängt der FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna gewann in Runde 2 gegen Frankfurt-Bezwinger Ulm mit 5:1, Schalke 04 musste gegen Köln ins Elfmeterschießen - und gewann am Ende mit 6:5.

Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf exklusiv live und in HD. Die Übertragung beginnt am Mittwoch (6. Februar) um 20.15 Uhr. Ab 20.45 Uhr schaltet Sky dann live zur Partie in die Veltins-Arena.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Achtelfinale des DFB-Pokals FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf

