Nur 32 Prozent der Fans trauen Bayern noch den Titel zu

Die Profis des FC Bayern bereiten sich auch in diesem Januar in Doha/Katar auf die Rückrunde der Bundesliga vor

Berlin. Der FC Bayern fliegt mit den Rekonvaleszenten Corentin Tolisso und James Rodriguez an diesem Freitag ins Trainingslager nach Katar. Der Franzose Tolisso fällt wegen eines Kreuzbandrisses seit Mitte September aus, der Kolumbianer James pausiert wegen eines Außenbandrisses im Knie seit November. Beide sollen in Doha weiter am Comeback arbeiten.

Trainer Niko Kovac hat insgesamt 25 Feldspieler und vier Torhüter bei der Vorbereitungsstation bis zum 10. Januar im Wüstenstaat dabei. Darunter ist Winter-Zugang Alphonso Davies, der für eine Ablöse von 18,8 Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps verpflichtet worden war.

Am 6. Februar geht es gegen Hertha BSC

Während die Profis beim Rekordmeister – derzeit Tabellenzweiter, sechs Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund – den Titel längst noch nicht abgeschrieben haben, sinkt das Vertrauen bei den Fans. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov trauen nur 32 Prozent der Befragten dem Titelverteidiger zu, den Rückstand auf den BVB aufzuholen. 36 Prozent der Befragten sind nicht von der erneuten Meisterschaft der Münchner überzeugt, der Rest war unentschieden. Tabellenführer Dortmund hat ­bisher lediglich eine ­Saisonniederlage kassiert, die Bayern derer ­bereits drei.

Im Trainingslager in Katar verzichten die Münchener auf ein Testspiel. Am Freitag, dem 18. Januar, eröffnen die Bayern bei der TSG Hoffenheim die Bundesliga-Rückrunde (20.30 Uhr). Am 6. Februar treten die Münchener im ­Achtelfinale des DFB-Pokals im Olympia­stadion bei Hertha BSC an.

Schalke verkauft Naldo zum AS Monaco

Der FC Schalke meldet unterdessen den Verkauf von Abwehrchef Naldo (36). Der Brasilianer unterschrieb beim AS Monaco bis 2020, Schalke erhält als Ablöse rund eine Million Euro.