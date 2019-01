Handball-WM: Deutschland gegen Frankreich live im TV, Stream & Ticker

Handball-WM in Berlin So sehen sie das Spiel Deutschland gegen Frankreich live

4. Gruppenspiel bei der Handball-WM: Am Dienstag (15. Januar, 20.30 Uhr) spielt die deutsche Auswahl bei der Heim-WM in Berlin gegen den Titelverteidiger Frankreich. Deutschlands Gegner, der sechsmalige Weltmeister Frankreich, ist auch in diesem Jahr wieder einer der Topfavoriten auf den Titel. Trainer Didier Dinart kann bei der Zusammenstellung des Kaders aus einem großen Reservoir an Ausnahmetalenten schöpfen.

Deutschland gegen Frankreich im TV & Stream

Das Spiel Deutschland gegen Frankreich am Dienstag (15. Januar) wird live im ZDF ausgestrahlt. Das ZDF beginnt um 20:15 Uhr mit der Berichterstattung. Die Moderation im Studio übernimmt Yorck Polus zusammen mit dem ZDF-Experten Sven-Sören Christophersen. Pünktlich zum Anpfiff um 20:30 Uhr schaltet das ZDF zu den Kommentatoren Martin Schneider und Markus Baur in der Berliner Mercedes-Benz Arena. ARD und ZDF zeigen die Partien zusätzlich im Netz im kostenlosen Livestream.

Handball-WM 2019: Hier gibt es die Spiele im TV und Stream

Die Handball-WM 2019 wird nach langer Durststrecke endlich wieder live im Free-TV übertragen. ARD und ZDF zeigen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Alle weiteren Partien strahlen Eurosport und der Online-Sender Sportdeutschland.TV aus. Der Pay-TV-Sender Sky, der sich 2015 noch die Übertragungsrechte der Handball-WM sicherte und unter anderem auch die Handball-Bundesliga überträgt, überträgt diesmal keine Spiele. Auch der Streamingdienst DAZN strahlt die Handball-WM nicht aus

Handball-WM 2019 – Das sind Vorrunden-Spiele der Deutschen

• Sonnabend, 12. Januar, 18.15 Uhr: Deutschland-Brasilien (ZDF)

• Montag, 14. Januar, 18 Uhr: Russland-Deutschland (ARD)

• Dienstag, 15. Januar, 20.30 Uhr: Deutschland-Frankreich (ZDF)

• Donnerstag, 17. Januar, 18 Uhr: Deutschland-Serbien (ARD)

Liveticker zum Spiel Deutschland gegen Frankreich

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zum Spiel. Verfolgen Sie die Partie der Handball-WM hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Deutschland gegen Frankreich

