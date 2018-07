Bundesliga-Spielplan 2018/19– Alle Spiele und Termine im Überblick

Am 24. August startet die Bundesliga in die Saison 2018/2019. Für Hertha BSC geht es zum Auftakt gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg

Die neue Saison in der 1. Fußball-Bundesliga beginnt mit einem echten Kracher: Titelverteidiger Bayern München trifft mit neuem Coach Niko Kovac auf die TSG Hoffenheim. Die Eröffnungspartie wird am 24. August um 20:30 Uhr in der Allianz-Arena angepfiffen.

„Das ist ein sehr schöner Auftakt. Bayern ist zu Beginn nicht ganz so stark wie im Verlauf der Saison”, meint TSG-Coach Julian Nagelsmann. "Viele Nationalspieler kommen gerade aus der Vorbereitung. Da sind die Chancen vielleicht ein bisschen größer”.

Für Hertha BSC beginnt die Bundesliga-Saison 2018/2019 mit einem Heimspiel gegen den aufgestiegenen 1. FC Nürnberg. Am 2. Spieltag ist die Mannschaft von Trainer Pal Dardai zu Gast beim Vizemeister FC Schalke 04. Die 2. Liga startet bereits am 3. August: Bundesliga-Absteiger Hamburger SV trifft auf Holstein Kiel (20.30 Uhr). Union Berlin spielt zum Auftakt gegen den FC Erzgebirge Aue.

So lief das erste Training bei Hertha BSC

Torwart Rune Jarstein gibt Anweisungen Foto: pa

Neuzugang Dilsorun trainiert zum ersten Mal mit den Hertha-Kollegen Foto: pa

Salomon Kalou kämpft gegen Peter Pekarik um den Ball Foto: pa

Maximilian Mittelstädt muss sich im Training beweisen Foto: pa

Das Training war wohl anstrengend, wenn man sich Valentino Lazaro betrachtet Foto: pa



Auch Maurice Covic braucht eine Abkühlung Foto: pa

Neuzugang Pascal Köpke (M.) und Maurice Covic (r.) laufen mit dem Ball Foto: pa

Trainer Pal Dardai ist in seinem Element Foto: pa

Sidney Friede (l) und Neuzugang Maximilian Pronichev (2.vl) jonglieren mit dem Spielerkollegen den Ball Foto: pa

Die Stimmung bei den Herthaner ist gut Foto: pa



Vor dem Start der Bundesliga wird am Sonntag, 12. August, der Supercup 2018 zwischen Meister Bayern München und DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main ausgespielt.

Das sind die Rahmendaten zur Bundesligasaison 2018/2019

Zum 56. Mal startet die 1. Bundesliga in eine neue Spielzeit. Die Saison beginnt am 24. August 2018 und endet am 18. Mai 2019. Vom 23. Dezember 2018 bis zum 18. Januar 2019 gehen die Klubs in die Winterpause.

Alle Partien der 1. Bundesliga im Überblick:

1. Spieltag (24.-25.8) / 18. Spieltag (18.-21.1.2019)

FC Bayern - TSG Hoffenheim (24. August 2018, 20:30 Uhr Allianz Arena)

Borussia Dortmund - RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Hertha BSC - 1. FC Nürnberg

Werder Bremen - Hannover 96

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

Mainz 05 - VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04

1. FSV Mainz 05 - Hannover 96

Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg

2. Spieltag (31.8.-2.9) / 19. Spieltag (25.-28.1. 2019)

FC Schalke 04 - Hertha BSC

1899 Hoffenheim – SC Freiburg

Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg

RB Leipzig – Fortuna Düsseldorf

VfB Stuttgart – Bayern München

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen

FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach

Hannover 96 – Borussia Dortmund

1. FC Nürnberg – 1. FSV Mainz 05

3. Spieltag (14.-16.9.) / 20. Spieltag (1.-4.2. 2019)

Bayern München – Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

RB Leipzig – Hannover 96

Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04

Werder Bremen – 1. FC Nürnberg

SC Freiburg – VfB Stuttgart

1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg

VfL Wolfsburg – Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf – 1899 Hoffenheim

4. Spieltag (21.-23.9.) / 21. Spieltag (8.-11.2.)

FC Schalke 04 – Bayern München

1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund

Bayer 04 Leverkusen – 1. FSV Mainz 05

VfB Stuttgart – Fortuna Düsseldorf

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig

Hertha BSC – Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg – Werder Bremen

VfL Wolfsburg – SC Freiburg

1. FC Nürnberg – Hannover 96

5. Spieltag (25/26.9.) / 22. Spieltag (15.-18.2.)

Bayern München – FC Augsburg

Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg

RB Leipzig – VfB Stuttgart

Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt

Werder Bremen – Hertha BSC

Hannover 96 – 1899 Hoffenheim

SC Freiburg – FC Schalke 04

1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg

Fortuna Düsseldorf – Bayer 04 Leverkusen

6. Spieltag (28.9.-30.9.) / 23. Spieltag (22.-25.2.)

FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05

1899 Hoffenheim – RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen – Borussia Dortmund

VfB Stuttgart – Werder Bremen

Eintracht Frankfurt – Hannover 96

Hertha BSC – FC Bayern München

FC Augsburg – SC Freiburg

VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach

1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf

7. Spieltag (5.-7.10.) / 24. Spieltag (1.-4.3.)

FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach

1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund – FC Augsburg

RB Leipzig – 1. FC Nürnberg

Bremen – VfL Wolfsburg

Hannover 96 – VfB Stuttgart

SC Freiburg – Bayer 04 Leverkusen

1. FSV Mainz 05 – Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04

8. Spieltag (19.-21.10.) / 25. Spieltag (8.-11.3.)

FC Schalke 04 – Werder Bremen

Bayer 04 Leverkusen – Hannover 96

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt – Fortuna Düsseldorf

Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05

Hertha BSC – SC Freiburg

FC Augsburg – RB Leipzig

VfL Wolfsburg – FC Bayern München

1. FC Nürnberg – 1899 Hoffenheim

9. Spieltag (26.-28.10.) / 26. Spieltag (15.-17.3.)

1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart



Borussia Dortmund – Hertha BSC

RB Leipzig – FC Schalke 04

Bremen – Bayer 04 Leverkusen

Hannover 96 – FC Augsburg

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München

Fortuna Düsseldorf – VfL Wolfsburg

1. FC Nürnberg – Eintracht Frankfurt

10. Spieltag (2.-4.11.) / 27. Spieltag (29.3-1.4.)

FC Bayern München – SC Freiburg

FC Schalke 04 – Hannover 96

Bayer 04 Leverkusen – 1899 Hoffenheim

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach – Fortuna Düsseldorf

Hertha BSC – RB Leipzig

FC Augsburg – 1. FC Nürnberg

1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund

11. Spieltag (9.-11.11.) / 28. Spieltag (5.-8.4.)

1899 Hoffenheim – FC Augsburg

Borussia Dortmund – FC Bayern München

RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen

Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04

Bremen – Borussia Mönchengladbach

Hannover 96 – VfL Wolfsburg

SC Freiburg – 1. FSV Mainz 05

Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC

1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart

12. Spieltag (23.-25.11.) / 29. Spieltag (12.-15.4.)

FC Bayern München – Fortuna Düsseldorf

FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg

Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart

Borussia Mönchengladbach – Hannover 96

Hertha BSC – 1899 Hoffenheim

FC Augsburg – Eintracht Frankfurt

SC Freiburg – Werder Bremen

1. FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg – RB Leipzig

13. Spieltag (30.11-3.12.) / 30. Spieltag (20.-22.4.)

1899 Hoffenheim – FC Schalke 04

Borussia Dortmund – SC Freiburg

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart – FC Augsburg

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg

Bremen – FC Bayern München

Hannover 96 – Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf – 1. FSV Mainz 05

1. FC Nürnberg – Bayer 04 Leverkusen

14. Spieltag (7.-9.12.) / 31. Spieltag (26.-29.4.)

FC Bayern München – 1. FC Nürnberg

FC Schalke 04 – Borussia Dortmund

Bayer 04 Leverkusen – FC Augsburg

Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart

Hertha BSC – Eintracht Frankfurt

Werder Bremen – Fortuna Düsseldorf

SC Freiburg – RB Leipzig

1. FSV Mainz 05 – Hannover 96

VfL Wolfsburg – 1899 Hoffenheim

15. Spieltag (14.-16.12.) / 32. Spieltag (3.-6.5.)

1899 Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund – Bremen

RB Leipzig – 1. FSV Mainz 05

VfB Stuttgart – Hertha BSC

Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen

FC Augsburg – FC Schalke 04

Hannover 96 – FC Bayern München

Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg

1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg

16. Spieltag (18./19.12.) / 33. Spieltag (11.5.)

FC Bayern München – RB Leipzig

FC Schalke 04 – Bayer 04 Leverkusen

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Nürnberg

Hertha BSC – FC Augsburg

Werder Bremen – 1899 Hoffenheim

SC Freiburg – Hannover 96

1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart

Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund

17. Spieltag (21.-23.12.) / 34. Spieltag (18.5.)

1899 Hoffenheim – 1. FSV Mainz 05

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach

Bayer 04 Leverkusen – Hertha BSC

RB Leipzig – Bremen

VfB Stuttgart – FC Schalke 04

Eintracht Frankfurt – FC Bayern München

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

Hannover 96 – Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg – SC Freiburg

Den gesamten Spielplan der 1. Bundesliga gibt es hier als PDF