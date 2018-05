WM-Kader: Joachim Löw benennt Spieler für die Weltmeisterschaft

Bundestrainer Joachim Löw hat den vorläufigen Kader für die Fußball-WM in Russland vorgestellt. Dieser hält Überraschungen bereit.

Bundestrainer Joachim Löw hat am Dienstagmittag in Dortmund den vorläufigen Kader für die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland bekannt gegeben.

So sieht der vorläufige WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft aus:

Tor:

Manuel Neuer - Bernd Leno - Marc-André ter Stegen - Kevin Trapp

Abwehr:

Matthias Ginter, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Marvin Plattenhardt, Niklas Süle, Jonathan Tah, Jonas Hector, Antonio Rüdiger, Jérôme Boateng

Mittelfeld:

Julian Draxler, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Mesut Özil, Julian Brandt, Sami Khedira, Sebastian Rudi

Sturm:

Nils Petersen, Timo Werner, Leroy Sané, Thomas Müller, Mario Gomez, Marco Reus

Joachim Löw verlängert Vertrag bis 2022

Bereits zuvor teilte DFB-Verbandschef Reinhard Grindel vor der Bekanntgabe des WM-Kaders mit, dass Joachim Löw seinen Vertrag als Bundestrainer vorzeitig bis 2022 verlängert hat. Der Vertrag von Teammanager Oliver Bierhoff soll bis 2024 ausgeweitet werden.

