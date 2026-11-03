Bei Union Berlin richtet sich der Blick nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln schon auf den Dezember. Die begehrten Tickets für das Weihnachtssingen können ergattert werden. Dafür braucht‘s aber ein wenig Glück.

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BM mit Material von dpa/sid/afp