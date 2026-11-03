Losverfahren für das Weihnachtssingen

von Julian Hofstädt

„Oh, du fröhliiiiicheeee“ – sorry für den Ohrwurm. Aber es geht wieder los: das traditionelle Weihnachtssingen in der Alten Försterei. Am 23. Dezember versammelt sich im Stadion von Union Berlin wieder ein stimmgewaltiger Weihnachtschor. Wer dabei sein will, braucht allerdings ein wenig Losglück. Vereinsmitglieder können sich vom 6. November bis zum 10. November ein kostenloses Los sichern, wahlweise für Steh- oder Sitzplätze. Wer gewinnt, kann vom 13. November bis zum 18. November bis zu zwei Karten kaufen.





Ein Sitzplatz kostet 15 Euro, für Kinder von 6 bis 12 Jahren 7,50 Euro. Stehplätze gibt es für 7,50 Euro, für Kinder 4 Euro. Nicht eingelöste Gewinnlose landen am 23. November auf dem Zweitmarkt. Dort können Mitglieder zugreifen, die noch keine Karte haben. Für Mitglieder mit Markenzeichen B im Schwerbehindertenausweis gibt es ein eigenes Losverfahren. Die Anmeldung läuft innerhalb derselben Fristen.