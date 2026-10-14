Union Berlin hat den ersten Sieg der Saison geschafft. Nach einem verpatzten Start, der weit hinter den eigenen Ansprüchen lag, gewann das Team von Cheftrainer Mauro Lustrinelli am Sonnabend 1:0 gegen Aufsteiger Elversberg. Experten hatten vor dem Spiel Schlechtes prophezeit, die Köpenicker gaben die Antwort auf dem Platz. Jetzt wartet Borussia Dortmund.
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BM mit Material von dpa/sid/afp