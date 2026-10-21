Steffen Baumgart ohne Mütze bei den „Löwen“, Mauro Lustrinelli als Quizfrage bei „Wer wird Millionär?“: Bei Union Berlin dreht sich derzeit vieles ums Fernsehen. Sportlich gab es zuletzt ein 0:0 gegen Dortmund und einen 2:1-Sieg der Frauen gegen Nürnberg. Am Samstag wartet in Augsburg eine besondere Auswärtsreise.

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BM mit Material von dpa/sid/afp