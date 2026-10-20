Bei Union Berlin endete das Spiel gegen Dortmund im Stadion an der Alten Försterei 0:0. Die Köpenicker blieben damit zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Auch die Frauen waren am selben Wochenende erfolgreich und gewannen 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg. Allerdings überschatten neue Enthüllungen zu Jens Härtel die gute Stimmung. Für Gesprächsstoff sorgte außerdem eine Frage rund um Trainer Mauro Lustrinelli, die am Sonntagabend bei „Wer wird Millionär?“ einen Kandidaten die 2000 EUR kostete. Am kommenden Samstag wartet zudem eine besondere Auswärtsreise.

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BM mit Material von dpa/sid/afp