Bei Union Berlin lief es für Nenad Bjelica nicht gerade rosig. In 22 Bundesligaspielen gelangen dem Team des kroatischen Trainers nur sechs Siege. Im Mai 2024 wurde er entlassen, Marco Grote führte die Mannschaft anschließend zum Last-Minute-Klassenerhalt. Nun wird Bjelica ein neues Engagement antreten. Derweil richtet sich in Berlin der Blick auf den nächsten Gegner: Borussia Dortmund kommt am Samstag ins Stadion an der Alten Försterei. Zur Vorbereitung trainierten die Profis in dieser Woche erstmals auf dem neuen Dachrasenplatz über der Parkgarage am Trainingszentrum.

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BM mit Material von dpa/sid/afp