Union Berlin hatte einen missglückten Saisonstart zu verkraften. Das Team von Cheftrainer Mauro Lustrinelli lag weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück, und Experten gaben vor dem Duell am Sonnabend gegen Aufsteiger Elversberg eine düstere Prognose ab. Nun folgte die Antwort: Die Köpenicker gewannen und holten den ersten Saisonsieg. Im Nachwuchs kommt es am Sonntagabend derweil zu einem Beben.

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Wichtige Updates Härtel nimmt nach Vorwürfen Auszeit Der Biss kommt aus den Bergen Volley-Hammer: Steuerwald zum Tor des Monats nominiert Endlich gewonnen: Union schlägt Elversberg dank Burcu Paul Gorgas Härtel nimmt nach Vorwürfen Auszeit Union Berlins U‑19-Trainer Jens Härtel lässt sein Amt vorerst ruhen. Das teilte der Köpenicker Bundesligist am Sonntagabend mit. Hintergrund ist ein Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses gegen den 57-Jährigen, „der aufgrund von diskriminierenden Äußerungen im Trainingsbetrieb" vom Verband gestellt wurde, wie der Klub mitteilt. Der DFB hatte zuvor ein mehrwöchiges Betätigungsverbot als Trainer beantragt. In der Mitteilung nimmt Härtel selbst Stellung: „Ich habe Fehler gemacht und bin meiner Vorbildfunktion im Nachwuchsbereich nicht gerecht geworden, dafür habe ich meine Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam um Entschuldigung gebeten und möchte das hiermit auch beim gesamten Verein tun. Es war nie meine Absicht, jemanden verbal zu verletzen oder gar zu diskriminieren.“ Dem Nachwuchscoach sei es wichtig, „mein Verhalten zu reflektieren, mir dafür Zeit zu nehmen und fachliche Unterstützung zu suchen“. Unions Nachwuchstrainer Jens Härtel. Foto: IMAGO / Matthias Koch Wie die Berliner selbst mitteilten, hatte der Verein ein anonymes Schreiben erhalten, in dem er „über Diskriminierungsvorwürfe informiert worden" war. Dem folgte ein „interner Aufarbeitungsprozess“. „Eine Gefährdung von Spielern war dabei nach Einschätzung der Beteiligten zu keinem Zeitpunkt erkennbar. Bis heute ist dem Verein keine Meldung eines persönlich Betroffenen bei den angebotenen internen und externen Anlaufstellen bekannt“, so Union in der Stellungnahme. Auch Präsidiumsmitglied und Nachwuchschef Lutz Munack wird zitiert: „Jens Härtel hat sich falsch verhalten und ist dafür von uns sanktioniert worden. Wir respektieren seinen Schritt und haben uns mit ihm auf eine Auszeit verständigt. Sein Verhalten in den letzten Wochen war von ehrlichem Bemühen um Aufarbeitung geprägt, das Verhältnis zur Mannschaft wirkt bis heute völlig intakt.“

Härtel hatte die A-Junioren der Köpenicker erst zu Saisonbeginn übernommen. Zuvor hatte der ehemalige Profi unter anderem Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und Erzgebirge Aue trainiert. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Robin Amberg Der Biss kommt aus den Bergen Union Berlin hat endlich gewonnen: 1:0 gegen die SV Elversberg. Im Mittelpunkt steht Debütant Kastriot Imeri, Lustrinellis Wunschspieler aus der Schweiz, der Impulse in der Offensive setzte. Eine Wende ist das noch nicht, schon am Wochenende wartet Borussia Dortmund. Den ganzen Artikel gibt es hier. Löcher stopfen auf Schweizer Art: Der Neue gibt Union Berlin Hoffnung Beim ersten Saisonsieg steht Imeri erstmals in der Startelf und sorgt für Schwung. Kann der Schweizer der Köpenicker Offensive die nötigen Ideen liefern? 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Robin Amberg Volley-Hammer: Steuerwald zum Tor des Monats nominiert Samantha Steuerwald von den Union-Frauen ist mit ihrem Volleytor gegen RB Leipzig für das „Tor des Monats September“ nominiert. In der 84. Minute hatte sie am 20. September zum 2:2 getroffen, am Ende gewann Union mit 3:2. Zur Wahl stehen außerdem Felix Nmecha, Younes Derbali, Julian Ulbricht und Robin Meißner. Steuerwald könnte die erste Spielerin des Vereins werden, die den Titel holt. Abgestimmt werden kann bis zum 24. Oktober.



© Soeren Stache/dpa Sportschau - Tor des Monats September 2026 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Robin Amberg Endlich gewonnen: Union schlägt Elversberg dank Burcu Union hat die Wiedergutmachung nach den sieben Gegentoren in München geschafft: Gegen die SV Elversberg gelang ein 1:0 und der erste Saisonsieg. Lange blieb die Partie offen, dann traf der eingewechselte Livan Burcu in der 81. Minute.



Alle Szenen, Stimmen und Erkenntnisse zum Spiel gibt es im ausführlichen Bericht. Union Berlin lebt wieder: „Guter Stress“ und ein später Jubel Nach den sieben Gegentoren in München hat Union gegen Elversberg die Antwort gefunden. Die Partie in vier Kategorien: Spieler, Szene, Stimme, Erkenntnis. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Robin Amberg Imeri startet gegen Elversberg, Querfeld sitzt auf der Bank Sommer-Zugang Kastriot Imeri feiert im Heimspiel gegen die SV Elversberg sein Pflichtspieldebüt in der Startelf von Union Berlin. Trainer Mauro Lustrinelli ändert zudem erneut die Innenverteidigung: Anstelle von Leopold Querfeld spielt dieses Mal wieder Zeno Van den Bosch neben Felix Uduokhai. Querfeld hatte zuletzt gegen Schalke 04 und beim FC Bayern vor der Länderspielpause noch in der Startelf gestanden. Der Wechsel kommt daher überraschend. © 1. FC Union Berlin Oliver Burke gehört nach seiner Rückkehr wieder zum Kader, beginnt aber auf der Bank. Mekhi Gray steht erstmals im Pflichtspielkader der Profis. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Union Berlin kämpft gegen die erfolgreichen Geister der Vergangenheit Die Köpenicker legten einen Fehlstart in die Saison hin. Das hat auch mit einer tiefgreifenden Umstellung zu tun – und mit Ex-Trainer Urs Fischer. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Maria Kurth Unionerinnen siegen im Test gegen Turbine Potsdam Die Fußballerinnen von Union Berlin haben sich mit einem überzeugenden Testspielsieg innerhalb der Länderspielpause in ein freies Wochenende verabschiedet. Mit 4:0 (3:0) gewann der Bundesligist gegen den abstiegsgefährdeten Zweitligisten Turbine Potsdam.



Auf dem Fritz-Lesch-Sportplatz hatten Lea Aseko (8. Minute), Dina Orschmann (14.) und Nele Bauereisen (17.) frühzeitig für klare Verhältnisse gesorgt. Union-Trainerin Marie-Louise Eta nahm zahlreiche Wechsel vor und gab auch U23-Spielerinnen Spielzeit. Auch der zwischenzeitlich einsetzende Starkregen ließ das Spielniveau sinken, sodass die Berlinerinnen nach dem Seitenwechsel nur noch einmal jubeln durften. Anna Weiß sorgte drei Minuten vor Abpfiff für den Endstand.



Die Unionerinnen dürfen nun ein freies Wochenende genießen. Am 18. Oktober empfangen die Köpenickerinnen den 1. FC Nürnberg (14.00 Uhr/MagentaSport). Die auf dem vorletzten Platz liegenden Turbinen treten gleichzeitig beim Tabellendritten VfL Bochum an.

🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Friedrich zurück im Union-Training Fußball-Bundesligist Union Berlin muss auch nach der Länderspielpause mit einem schmalen Kader auskommen. Zwar kehrte Verteidiger Marvin Friedrich in das Mannschaftstraining zurück, dafür musste Stürmer Emmanuel Latte Lath die erste Einheit in der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Aufsteiger SV Elversberg am Samstag (15.30 Uhr/DAZN und Sky) vorzeitig beenden und verließ mit scheinbaren muskulären Problemen das Training. Individuell trainierten derweil der seit der Vorbereitung fehlende Stürmer Andrej Ilic sowie Außenspieler Josip Juranovic. Stürmer Oliver Burke trainierte zwar eine Stunde im Kreise der Kameraden mit, beendete die Einheit aber vorzeitig. Ob das Trio gegen den starken Aufsteiger aus dem Saarland auflaufen kann, bleibt offen. Ganz ohne Training blieben Stanley Nsoki sowie Nachwuchs-Nationalspieler Linus Güther, der nach seinen drei Länderspielen geschont wurde. Marvin Friedrich ist zurück auf dem Trainingsplatz. Foto: Soeren Stache/dpa 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Schlechter Saisonstart von Union: Wie wahrscheinlich ist ein Abstieg? Vier Spiele, ein Punkt – und zuletzt ein 0:7 gegen den Rekordmeister FC Bayern. Für die Fans von Union Berlin gab es schon mal bessere Zeiten. Dass die Tendenz in Köpenick besorgniserregend ist, unterstreicht nun auch eine repräsentative Umfrage von ONE8Y im Auftrag des Tipico Sportdatencenters. Demnach sind 54 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass der Berliner Erstligist für die Zweitklassigkeit planen sollte. Die Analysten von Tipico selbst halten den Abstieg der Eisernen mit 35 Prozent für recht wahrscheinlich.

Besonders bitter: Selbige Experten halten einen Machtwechsel an der Spree für möglich. Denn Hertha BSC schreiben sie eine Aufstiegswahrscheinlichkeit von knapp 72 Prozent zu. 🥳 😱 😤 👏 ❤️ 🏆 Reaktion Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Tickaroo Live Blog Software

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BM mit Material von dpa/sid/afp