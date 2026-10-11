Union Berlin hatte einen missglückten Saisonstart zu verkraften. Das Team von Cheftrainer Mauro Lustrinelli lag weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück, und Experten gaben vor dem Duell am Sonnabend gegen Aufsteiger Elversberg eine düstere Prognose ab. Nun folgte die Antwort: Die Köpenicker gewannen und holten den ersten Saisonsieg. Im Nachwuchs kommt es am Sonntagabend derweil zu einem Beben.
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BM mit Material von dpa/sid/afp