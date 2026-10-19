Bei Union Berlin endete das Spiel gegen Borussia Dortmund im Stadion an der Alten Försterei 0:0. Die Köpenicker blieben damit zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Auch die Frauen waren am selben Wochenende erfolgreich und gewannen 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg. Für den rot-weißen Hauptstadtklub war es ein gelungenes Doppelheimspielwochenende. Allerdings überschatten neue Enthüllungen zu Jens Härtel die gute Stimmung. Am kommenden Samstag wartet eine besondere Auswärtsreise auf Union.

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BM mit Material von dpa/sid/afp