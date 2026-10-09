Seit zwölf Ziehungen wartet die höchste Gewinnklasse des Eurojackpots auf einen Gewinner. Nachdem am Dienstag erneut kein Spielschein richtig lag, bleibt der Hauptgewinn an seiner Obergrenze. Gleichzeitig hat sich in der zweiten Gewinnklasse eine ungewöhnlich hohe Summe angesammelt. Die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten folgen nach der Freitagsziehung hier.

Eurojackpot am Freitag (9.10.): Doppelte Millionenchance bei dieser Ziehung

Bei der Freitagsziehung kommt es zu einer seltenen Konstellation: Neben dem maximalen Eurojackpot von 120 Millionen Euro stehen in der zweiten Gewinnklasse voraussichtlich rund 20 Millionen Euro zur Ausschüttung. Zuletzt gab es diese Kombination am 26. Mai 2026. Damals entfielen auf fünf Spielscheine der zweiten Gewinnklasse jeweils vier Millionen Euro.

Für einen Treffer in dieser Klasse müssen fünf Gewinnzahlen und eine Eurozahl stimmen. Die Chance liegt bei rund 1 zu 7 Millionen und ist damit etwa 20-mal so groß wie die Chance auf den Hauptgewinn. Am Dienstag gelang dies elf Teilnehmern, die jeweils 883.793,90 Euro erhielten. Bei Lotto 6aus49 stehen am Samstag rund neun Millionen Euro auf dem Spiel. ANZEIGE: Leserinnen und Leser können exklusiv zwei Eurojackpot-Felder für 1 Euro statt regulär 5,20 Euro spielen.

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Eurojackpot am 9. Oktober: Alle Gewinnzahlen der Ziehung am Freitag

Alle Gewinnzahlen und Eurozahlen der Eurojackpot-Ziehung vom 9. Oktober:

Gewinnzahlen 5 aus 50: x - x - x - x - x (Ergebnisse folgen)

x - x - x - x - x Eurozahlen 2 aus 12: x - x (Ergebnisse folgen)

Alle Angaben ohne Gewähr.

Eurojackpot am Freitag (9.10.): Alle Quoten und Treffer

Alle Quoten und Treffer folgen hier im Anschluss an die Eurojackpot-Ziehung am 9. Oktober:

Klasse Gewinnzahlen Treffer Quoten in Euro 1 5 Richtige und 2 Eurozahlen (Ergebnisse folgen) (Ergebnisse folgen) 2 5 Richtige und 1 Eurozahl 3 5 Richtige und 0 Eurozahlen 4 4 Richtige und 2 Eurozahlen 5 4 Richtige und 1 Eurozahl 6 3 Richtige und 2 Eurozahlen 7 4 Richtige und 0 Eurozahlen 8 2 Richtige und 2 Eurozahlen 9 3 Richtige und 1 Eurozahl 10 3 Richtige und 0 Eurozahlen 11 1 Richtige und 2 Eurozahlen 12 2 Richtige und 1 Eurozahl

Alle Angaben ohne Gewähr.

Eurojackpot am Freitag (9.10.): Annahmeschluss je nach Bundesland

Wer beim Eurojackpot dabei sein möchte, muss den Tipp vor dem Annahmeschluss der jeweiligen Ziehung abgeben. Dieser liegt in Deutschland je nach Bundesland zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr. Diese Zeiten gelten für die Ziehungen am Dienstag und am Freitag. Online endet die Spielteilnahme bundesweit um 18.45 Uhr. Die Ziehung beginnt gegen 20 Uhr in Helsinki (Finnland).

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19 Uhr Bayern 19 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hambur 18.45 Uhr Hessen 19 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.50 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.45 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19 Uhr

Eurojackpot-Ziehung am 9. Oktober: Uhrzeit und Ablauf

Die Eurojackpot-Ziehung findet jeden Dienstag und jeden Freitag in Helsinki statt. Die Gewinnzahlen werden zwischen 20 und 21 Uhr deutscher Zeit aus zwei getrennten Lostrommeln gezogen. Aus der ersten kommen die „fünf aus 50“-Gewinnzahlen, aus der zweiten die beiden Eurozahlen aus zwölf möglichen Zahlen. Die Trommeln heißen übrigens „Venus“ und „Pearl“.

Die komplette Auslosung erfolgt unter Aufsicht. Anschließend überprüft die zentrale Kontrollstelle in Münster die Ergebnisse und checkt, ob ein Spielschein in einem der 19 teilnehmenden Länder den Jackpot geknackt hat. Kurz darauf veröffentlichen die Lotteriegesellschaften die ersten Gewinnquoten.

Eurojackpot vom 9. Oktober: Ziehungsvideo online ansehen

Die Eurojackpot-Ziehung wird genau wie Lotto 6aus49 nicht mehr im Fernsehen übertragen. Stattdessen veröffentlichen die Landeslotteriegesellschaften kurz nach der Auslosung ein Ziehungsvideo im Internet. Dort lassen sich die gezogenen Gewinnzahlen und der Ablauf der Ziehung nachvollziehen. Auch frühere Eurojackpot-Ziehungen stehen in den Archiven der Lotteriegesellschaften mit Gewinnzahlen und Ziehungsvideos weiterhin online zur Verfügung.

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Eurojackpot-Zahlen und Quoten der letzten Ziehung vom 6. Oktober

Bei der Dienstagsziehung traf kein Spielschein alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen. Elf Teilnehmer verfehlten den Jackpot jeweils um eine Eurozahl und erhalten dafür 883.793,90 Euro. Weitere 16 Spielscheine enthielten alle fünf Gewinnzahlen, jedoch keine der beiden Eurozahlen. Sie bringen jeweils 107.334,30 Euro ein.

Diese Zahlen wurden am 6. Oktober gezogen:

Gewinnzahlen 5 aus 50: 7 – 12 – 19 – 28 – 50

7 – 12 – 19 – 28 – 50 Eurozahlen 2 aus 12:

Alle Angaben ohne Gewähr.

Eurojackpot-Quoten vom 6. Oktober im Überblick

Alle Treffer und Gewinnquoten der Eurojackpot-Ziehung vom 6. Oktober:

Klasse Gewinnzahlen Treffer Quoten in Euro 1 5 Richtige und 2 Eurozahlen 0 unbesetzt 2 5 Richtige und 1 Eurozahl 11 883.793,90 3 5 Richtige und 0 Eurozahlen 16 107.334,30 4 4 Richtige und 2 Eurozahlen 76 3727,20 5 4 Richtige und 1 Eurozahl 1432 247,20 6 3 Richtige und 2 Eurozahlen 2511 155,10 7 4 Richtige und 0 Eurozahlen 3281 86,30 8 2 Richtige und 2 Eurozahlen 34.491 26,10 9 3 Richtige und 1 Eurozahl 56.850 17,70 10 3 Richtige und 0 Eurozahlen 138.280 13,80 11 1 Richtige und 2 Eurozahlen 171.742 13,80 12 2 Richtige und 1 Eurozahl 746.320 9,60

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wie hoch ist der Jackpot mindestens und wo liegt die Obergrenze?

Der Eurojackpot beginnt immer bei mindestens 10 Millionen Euro. Bleibt die höchste Gewinnklasse unbesetzt, steigt die Summe bis zur Obergrenze von 120 Millionen Euro. Für den Jackpot müssen fünf Zahlen aus 50 und zwei Eurozahlen aus 12 richtig sein. Die Chance darauf liegt bei 1 zu 139.838.160. Für einen Gewinn in der niedrigsten Klasse genügen zwei richtige Gewinnzahlen und eine passende Eurozahl.

Eurojackpot: Wie funktioniert das Glücksspiel?

Auf einem Spielschein für den Eurojackpot befinden sich acht Felder mit jeweils 50 Zahlen und 12 Eurozahlen. In einem Tippfeld müssen Teilnehmende jeweils 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Eurozahlen ankreuzen. Gewinne können in zwölf unterschiedlichen Gewinnklassen erzielt werden. In Deutschland nehmen alle 16 Lottogesellschaften an der europäischen Ziehung teil.

Der Eurojackpot startet bei 10 Millionen Euro und steigt weiter an, wenn kein Spieler die erste Gewinnklasse erreicht. © Bernd Weißbrod/dpa | Bernd Weißbrod

Wie viel kostet der Spieleinsatz beim Eurojackpot?

Pro Tippfeld werden zwei Euro fällig. Dazu kommt eine einmalige Bearbeitungsgebühr von unter einem Euro pro Schein. Die zwei Euro pro Tippfeld gelten einheitlich. Die Bearbeitungsgebühr variiert. Gespielt werden kann traditionell über Papierscheine oder online.

Welche Länder sind am Eurojackpot beteiligt?

Aktuell nehmen 19 Länder am Eurojackpot teil, dazu zählen:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Italien

Niederlande

Slowenien

Spanien

Island

Norwegen

Schweden

Kroatien

Lettland

Litauen

Tschechien

Ungarn

Slowakei

Polen

Griechenland

Lotto 6aus49 oder Eurojackpot: Wo liegen die Unterschiede?

Lotto 6aus49 und Eurojackpot gehören zu den beliebtesten Lotterien in Deutschland, unterscheiden sich aber bei Jackpot-Höhe, Gewinnchancen und Spielprinzip. In unserem Überblick erklären wir, welche Lotterie höhere Gewinne verspricht und wo die Chancen auf einen Treffer besser sind.

Seit wann gibt es den Eurojackpot?

Eingeführt wurde der Eurojackpot im Jahr 2012. Seit 2022 gibt es zweimal wöchentlich Ziehungen.

Alle Angaben ohne Gewähr.