Der Eurojackpot ist eine europaweite Lotterie, an der aktuell 18 europäische Länder beteiligt sind. Jeden Dienstag und Freitag werden die Gewinnzahlen in Helsinki gezogen. Dabei winken Jackpots von bis zu 120 Millionen Euro.

Das Spielprinzip ist einfach. Sie wählen 7 Zahlen:

5 Zahlen aus 50 und 2 Eurozahlen aus 12

und Gewinne ab 2 Richtigen + 1 Eurozahl

Hauptgewinn bei 5+2 Richtigen

Der Eurojackpot ist nicht nur wegen seiner attraktiven Gewinnsummen beliebt, sondern auch wegen seiner europaweiten Struktur und einem transparenten, regulierten Ablauf. Die nächste Ziehung findet am Freitag, 09. Oktober 2026, statt. Dann wird um den aktuellen und höchstmöglichen Jackpot in Höhe von 120 Mio. Euro gespielt. Auch in der 2. Gewinnklasse (5 Richtige + 1 Eurozahl) geht es um eine enorme Summe: Hier winken 20 Millionen Euro.

Ab 1 Euro Chance auf 120 Mio. sichern

Als Leser des Hamburger Abendblatts haben Sie Zugriff auf ein attraktives Vorteilsangebot von LOTTO24, dem offiziellen Online-Anbieter für staatliche Lotterien: 2 Felder für nur 1 Euro statt regulär 5,20 Euro – eine Ersparnis von rund 80 %.

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So funktioniert die Teilnahme über LOTTO24

Der Spielschein wird online ausgefüllt und eingereicht – ganz ohne Papier und Wartezeit:

Aktionslink aufrufen (am besten gleich hier) Eurojackpot-Spielschein mit 2 Feldern erscheint automatisch. Sie können Ihre Zahlen selbst wählen oder per Quicktipp generieren lassen. Konto anlegen. Für die Teilnahme ist eine einmalige Registrierung bei LOTTO24 erforderlich (mit Altersprüfung). Zahlung & Abgabe. Der vergünstigte Preis von 1 Euro wird automatisch angezeigt. Nach erfolgreicher Abgabe erhalten Sie eine digitale Quittung.

LOTTO24 informiert Sie automatisch über Gewinne – kein Kontrollieren per Hand notwendig.

Sicherheit und Vertrauen bei LOTTO24

LOTTO24 ist in Deutschland lizenziert und wird von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) reguliert. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich im Rahmen des staatlich genehmigten Lotto-Systems.

Weitere Gütesiegel:

Trusted Shops Gütesiegel

Käuferschutz bei jeder Bestellung

SSL-Verschlüsselung für sichere Datenübertragung

Transparente Spielbedingungen und Datenschutzrichtlinien

LOTTO24 verfügt über langjährige Erfahrung im Online-Lottovertrieb und erfüllt höchste Standards in puncto Seriosität und Fairness.

Bei LOTTO24 Eurojackpot spielen: Diese Vorteile gibt es

Merkmal Vorteil Angebotsumfang 2 Eurojackpot-Felder für 1 Euro (statt 5,20 Euro) Ersparnis 80% Teilnahmeberechtigung Neukunden von LOTTO24, die über den Aktionslink spielen Plattform LOTTO24.de (staatlich lizensiert) Sicherheit Trusted Shops-Käuferschut inklusive Digitaler Komfort Teilnahme via Webseite oder LOTTO24-App Gewinnbenachrichtigung Automatisch per Mail oder via App

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Anbieter Seriös? So bewerten Nutzer LOTTO24

Kundenmeinungen zeigen, dass LOTTO24 nicht nur sicher, sondern auch benutzerfreundlich ist:

Über 32.800 Bewertungen bei Trusted Shops

Durchschnitt: 4,22 von 5 Sternen (Stand: Juli 2026)

(Stand: Juli 2026) LOTTO24 trägt das Trusted Shops-Gütesiegel für geprüfte Sicherheit und Klarheit im Bestellprozess

Vorteilspreis: Teilnahme am Eurojackpot ab 1 Euro

Das Eurojackpot-Angebot von LOTTO24 bietet Ihnen als Leser des Hamburger Abendblatts eine einfache, sichere und vergünstigte Möglichkeit, am europaweiten Zahlenlotto teilzunehmen. Mit 2 Feldern für nur 1 Euro sparen Sie 80 % des Spieleinsatzes – und profitieren von einem etablierten, geprüften Anbieter. Hier können Sie mit einem Klick loslegen.

Eurojackpot bei LOTTO24: Häufige Fragen

1. Wer darf teilnehmen?

Teilnahme ist ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland möglich. Eine Altersverifikation erfolgt bei der Registrierung.

2. Für wen gilt das Angebot?

Für Neukunden, die den Aktionslink nutzen.

3. Ist das Angebot verpflichtend für weitere Spiele?

Nein. Es handelt sich um eine einmalige Aktion – Folgeziehungen sind optional.

4. Welche Zahlungsmethoden werden unterstützt?

Zahlung ist u. a. per Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal möglich.

5. Muss ich die Zahlen selbst wählen?

Nein, Quicktipps sind ebenfalls verfügbar – die Zahlen werden zufällig generiert.

6. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?

Sie werden automatisch per E-Mail benachrichtigt und finden den Gewinn im LOTTO24-Konto.

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