Erstmals seit Mai lagen beim Eurojackpot wieder 120 Millionen Euro in der höchsten Gewinnklasse. Doch auch bei der Ziehung am Dienstag (6. Oktober) gab es keinen Volltreffer. Damit blieb der Hauptgewinn zum zwölften Mal in Folge unbesetzt. Das Ergebnis lässt nun die mögliche Auszahlung in der zweiten Gewinnklasse deutlich anwachsen. Alle Gewinnzahlen, Treffer und Quoten in der Zusammenfassung.
Eurojackpot am Dienstag (6.10.): Jackpot wurde nicht geknackt
Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot blieb am Dienstag unbesetzt. Da die festgelegte Obergrenze erreicht ist, fließen zusätzliche Gewinnanteile in die zweite Klasse. Dort stehen am 9. Oktober voraussichtlich rund 20 Millionen Euro zur Ausschüttung. Bei mehreren Treffern wird der Betrag unter den Gewinnern aufgeteilt. Elf Spielscheine verfehlten am Dienstag den Hauptgewinn jeweils um eine Eurozahl und bringen 883.793,90 Euro ein. Auch bei Lotto 6aus49 blieb die höchste Gewinnklasse am Mittwoch unbesetzt. ANZEIGE: Leserinnen und Leser können exklusiv zwei Eurojackpot-Felder für 1 Euro statt regulär 5,20 Euro spielen.
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Eurojackpot am 6. Oktober: Alle Gewinnzahlen der Ziehung am Dienstag
Alle Gewinnzahlen und Eurozahlen der Eurojackpot-Ziehung vom 6. Oktober:
- Gewinnzahlen 5 aus 50: 7 - 12 - 19 - 28 - 50
- Eurozahlen 2 aus 12: 1 - 6
Alle Angaben ohne Gewähr.
Eurojackpot am Dienstag (6.10.): Alle Quoten und Treffer
Alle Quoten und Treffer folgen hier im Anschluss an die Eurojackpot-Ziehung am 6. Oktober:
|Klasse
|Gewinnzahlen
|Treffer
|Quoten in Euro
|1
|5 Richtige und 2 Eurozahlen
|0
|unbesetzt
|2
|5 Richtige und 1 Eurozahl
|11
|883.793,90
|3
|5 Richtige und 0 Eurozahlen
|16
|107.334,30
|4
|4 Richtige und 2 Eurozahlen
|76
|3727,20
|5
|4 Richtige und 1 Eurozahl
|1432
|247,20
|6
|3 Richtige und 2 Eurozahlen
|2511
|155,10
|7
|4 Richtige und 0 Eurozahlen
|3281
|86,30
|8
|2 Richtige und 2 Eurozahlen
|34.491
|26,10
|9
|3 Richtige und 1 Eurozahl
|56.850
|17,70
|10
|3 Richtige und 0 Eurozahlen
|138.280
|13,80
|11
|1 Richtige und 2 Eurozahlen
|171.742
|13,80
|12
|2 Richtige und 1 Eurozahl
|746.320
|9,60
Alle Angaben ohne Gewähr.
Eurojackpot am Dienstag (6.10.): Wann ist Annahmeschluss?
Wer beim Eurojackpot dabei sein möchte, muss den Tipp vor dem Annahmeschluss der jeweiligen Ziehung abgeben. Dieser liegt in Deutschland je nach Bundesland zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr. Diese Zeiten gelten für die Ziehungen am Dienstag und am Freitag. Online endet die Spielteilnahme bundesweit um 18.45 Uhr. Die Ziehung beginnt gegen 20 Uhr in Helsinki (Finnland).
|Bundesland
|Annahmeschluss
|Baden-Württemberg
|19 Uhr
|Bayern
|19 Uhr
|Berlin
|18.45 Uhr
|Brandenburg
|18.40 Uhr
|Bremen
|18.45 Uhr
|Hambur
|18.45 Uhr
|Hessen
|19 Uhr
|Mecklenburg-Vorpommern
|18.45 Uhr
|Niedersachsen
|18.50 Uhr
|Nordrhein-Westfalen
|18.59 Uhr
|Rheinland-Pfalz
|18.45 Uhr
|Saarland
|18.45 Uhr
|Sachsen
|18.45 Uhr
|Sachsen-Anhalt
|18.45 Uhr
|Schleswig-Holstein
|18.45 Uhr
|Thüringen
|19 Uhr
Eurojackpot-Ziehung am 6. Oktober: Um wie viel Uhr beginnt die Ziehung?
Die Eurojackpot-Ziehung findet jeden Dienstag und jeden Freitag in Helsinki statt. Die Gewinnzahlen werden zwischen 20 und 21 Uhr deutscher Zeit aus zwei getrennten Lostrommeln gezogen. Aus der ersten kommen die „fünf aus 50“-Gewinnzahlen, aus der zweiten die beiden Eurozahlen aus zwölf möglichen Zahlen. Die Trommeln heißen übrigens „Venus“ und „Pearl“.
Die komplette Auslosung erfolgt unter Aufsicht. Anschließend überprüft die zentrale Kontrollstelle in Münster die Ergebnisse und checkt, ob ein Spielschein in einem der 19 teilnehmenden Länder den Jackpot geknackt hat. Kurz darauf veröffentlichen die Lotteriegesellschaften die ersten Gewinnquoten.
- Lotto 6aus49 am Mittwoch (7.10.): Alles zur Ziehung
- Eurojackpot am Dienstag (6.10.): 120 Millionen Euro im Jackpot
- Lottos 6aus49 am Samstag (3.10.): Zahlen, Quoten und Treffer
- Eurojackpot-Ziehung am Freitag (2.10.): Alle Zahlen und Quoten
Eurojackpot vom 6. Oktober: Ziehung online ansehen
Die Eurojackpot-Ziehung wird genau wie Lotto 6aus49 nicht mehr im Fernsehen übertragen. Stattdessen veröffentlichen die Landeslotteriegesellschaften kurz nach der Auslosung ein Ziehungsvideo im Internet. Dort lassen sich die gezogenen Gewinnzahlen und der Ablauf der Ziehung nachvollziehen. Auch frühere Eurojackpot-Ziehungen stehen in den Archiven der Lotteriegesellschaften mit Gewinnzahlen und Ziehungsvideos weiterhin online zur Verfügung.
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Eurojackpot-Zahlen und Quoten der letzten Ziehung vom 2. Oktober
Bei der Freitagsziehung traf kein Spielschein alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen. Sechs Teilnehmer verfehlten den Jackpot jeweils um eine Eurozahl und erhalten dafür 562.247,60 Euro. Zehn weitere Spielscheine enthielten alle fünf Gewinnzahlen, jedoch keine der beiden Eurozahlen. Sie bringen jeweils 190.248,90 Euro ein.
Diese Zahlen wurden am 2. Oktober gezogen:
- Gewinnzahlen 5 aus 50: 4 – 6 – 7 – 17 – 45
- Eurozahlen 2 aus 12: 7 – 12
Alle Angaben ohne Gewähr.
Eurojackpot-Quoten vom 2. Oktober im Überblick
Alle Treffer und Gewinnquoten der Eurojackpot-Ziehung vom 2. Oktober:
|Klasse
|Gewinnzahlen
|Treffer
|Quoten in Euro
|1
|5 Richtige und 2 Eurozahlen
|0
|unbesetzt
|2
|5 Richtige und 1 Eurozahl
|6
|562.247,60
|3
|5 Richtige und 0 Eurozahlen
|10
|190.248,90
|4
|4 Richtige und 2 Eurozahlen
|51
|6153,10
|5
|4 Richtige und 1 Eurozahl
|1277
|307,10
|6
|3 Richtige und 2 Eurozahlen
|2448
|176,20
|7
|4 Richtige und 0 Eurozahlen
|2716
|115,50
|8
|2 Richtige und 2 Eurozahlen
|35.587
|28,10
|9
|3 Richtige und 1 Eurozahl
|60.763
|18,30
|10
|3 Richtige und 0 Eurozahlen
|134.420
|15,70
|11
|1 Richtige und 2 Eurozahlen
|178.683
|14,80
|12
|2 Richtige und 1 Eurozahl
|843.529
|9,40
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wie hoch ist der Jackpot mindestens und wo liegt die Obergrenze?
Der Eurojackpot beginnt immer bei mindestens 10 Millionen Euro. Bleibt die höchste Gewinnklasse unbesetzt, steigt die Summe bis zur Obergrenze von 120 Millionen Euro. Für den Jackpot müssen fünf Zahlen aus 50 und zwei Eurozahlen aus 12 richtig sein. Die Chance darauf liegt bei 1 zu 139.838.160. Für einen Gewinn in der niedrigsten Klasse genügen zwei richtige Gewinnzahlen und eine passende Eurozahl.
Eurojackpot: Wie funktioniert das Glücksspiel?
Auf einem Spielschein für den Eurojackpot befinden sich acht Felder mit jeweils 50 Zahlen und 12 Eurozahlen. In einem Tippfeld müssen Teilnehmende jeweils 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Eurozahlen ankreuzen. Gewinne können in zwölf unterschiedlichen Gewinnklassen erzielt werden. In Deutschland nehmen alle 16 Lottogesellschaften an der europäischen Ziehung teil.
Wie viel kostet der Spieleinsatz beim Eurojackpot?
Pro Tippfeld werden zwei Euro fällig. Dazu kommt eine einmalige Bearbeitungsgebühr von unter einem Euro pro Schein. Die zwei Euro pro Tippfeld gelten einheitlich. Die Bearbeitungsgebühr variiert. Gespielt werden kann traditionell über Papierscheine oder online.
Welche Länder sind am Eurojackpot beteiligt?
Aktuell nehmen 19 Länder am Eurojackpot teil, dazu zählen:
- Deutschland
- Dänemark
- Estland
- Finnland
- Italien
- Niederlande
- Slowenien
- Spanien
- Island
- Norwegen
- Schweden
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Tschechien
- Ungarn
- Slowakei
- Polen
- Griechenland
Lotto 6aus49 oder Eurojackpot: Wo liegen die Unterschiede?
Lotto 6aus49 und Eurojackpot gehören zu den beliebtesten Lotterien in Deutschland, unterscheiden sich aber bei Jackpot-Höhe, Gewinnchancen und Spielprinzip. In unserem Überblick erklären wir, welche Lotterie höhere Gewinne verspricht und wo die Chancen auf einen Treffer besser sind.
Seit wann gibt es den Eurojackpot?
Eingeführt wurde der Eurojackpot im Jahr 2012. Seit 2022 gibt es zweimal wöchentlich Ziehungen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Glücksspiel: Wichtige Hinweise
Lotto und andere Glücksspiele dürfen in Deutschland erst ab 18 Jahren gespielt werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) informiert umfassend über Glücksspielsucht und das Suchtpotenzial verschiedener Glücksspiele. Wenn Sie bei sich selbst oder jemand anderem eine Spielsucht vermuten oder eine Beratung in Anspruch nehmen wollen, hilft die BZgA bundesweit unter der anonymen und kostenlosen Hotline „Glücksspielsucht“: 0800 1 37 27 00.