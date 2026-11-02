Dieser Mandarinenkuchen verlangt vor dem Backen ein wenig Aufmerksamkeit. Genauer gesagt: das Karamell. „Nur goldbraun werden lassen und rechtzeitig vom Herd nehmen“, rät unsere Konditorin Myriam. Denn Karamell ist ein bisschen nachtragend. Es dunkelt in der heißen Pfanne weiter – und wird schneller bitter, als einem lieb ist. Den großen Auftritt hat der Kuchen nach dem Backen: Er wird gestürzt – und es kommt eine glänzende Schicht aus Mandarinen und Karamell zum Vorschein. Ein kleiner Küchenmoment mit Nervenkitzel, bei dem Myriam ganz entspannt bleibt. Ihr Tipp: den Kuchen unbedingt noch heiß stürzen, vielleicht vorher maximal 5 Minuten abkühlen lassen. Denn kühlt das Karamell vollständig aus, entwickelt es eine Bindung zur Backform, die man sonst nur langjährigen Beziehungen wünscht. Also: Kuchengitter auf ein Blech setzen, beides auf die Form legen und mit einer beherzten Bewegung umdrehen. Das Ergebnis: Glänzt, duftet und sieht deutlich komplizierter aus, als es ist.

Rezept: Mandarinen-Kuchen „Upside down“

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für ca. 16 Stücke.

Zubereitungszeit : ca. 1 ½ Stunden

: ca. 1 ½ Stunden Nährwertangaben: Pro Stück ca. 5 g E, 13 g F, 43 g KH, 320 kcal

Zutatenliste:

ca. 9 Mandarinen

400 g Zucker

2 Prisen Salz

2 EL + 200 g weiche Butter

4 Eier (Größe M)

350 g Mehl

2 TL Backpulver

Mark von ½ Vanilleschote (½ TL Vanilleextrakt)

1 Msp. gemahlener Kardamom

150 g Naturjoghurt

1 Für das Karamell 2 Mandarinen auspressen. Restliche Mandarinen schälen und quer in je 3 Scheiben schneiden. 200 g Zucker, 1 Prise Salz und die Hälfte des Mandarinensafts in einer Pfanne aufkochen. Bei schwacher Hitze köcheln lassen, bis ein goldfarbenes Karamell entsteht.

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2 Die Pfanne vom Herd ziehen, 2 EL Butter zufügen und unter Rühren schmelzen lassen, bis sich alles verbunden hat. Karamell in eine runde Form (Auflaufform oder flacher Bräter, ca. 26 cm Ø, 5 cm Höhe) gießen. Durch Schwenken der Form auch am Rand verteilen. Mandarinenscheiben dicht an dicht auf dem Boden und am Rand verteilen.

3 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180 °C/Umluft: 160 °C). 200 g weiche Butter, 1 Prise Salz und 200 g Zucker mit den Schneebesen des Handrührgeräts weiß-cremig aufschlagen. Eier nacheinander unterrühren. Mehl, Backpulver und Gewürze mischen. Abwechselnd mit Joghurt und restlichem Mandarinensaft kurz unterrühren. Teig in die Form geben und vorsichtig verstreichen. Im heißen Ofen ca. 45 Minuten backen.

4 Kuchen aus dem Ofen nehmen. Ein Kuchengitter auf ein Backblech setzen und den Kuchen möglichst schnell darauf stürzen. Die Form vorsichtig abziehen. Heruntertropfendes Karamell mit dem Blech auffangen. Den Kuchen auskühlen lassen und mit dem aufgefangenen Karamell bestreichen.

fmg