Zimtschnecken oder -knoten heißen in Schweden „Kanelbullar“ – und schmecken dort erstaunlich oft nicht nur nach Zimt. Kardamom gehört in vielen Rezepten unbedingt in den Teig und verleiht dem Gebäck sein typisch würziges Aroma. Wie ernst die Schweden ihre Zimtschnecken nehmen, zeigt der Kalender: Jedes Jahr am 4. Oktober feiern sie den „Kanelbullens dag“. Das norddeutsche Gegenstück? Der noch ziemlich unbekannte Franzbrötchentag, der tatsächlich am selben Datum stattfindet. Ein gemeinsamer Feiertag für Zimtgebäck diesseits und jenseits der Ostsee? Vollkommen vernünftig, wenn Sie mich fragen.

Rezept: Schwedische Kardamom-Zimt-Knoten mit Joghurt

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 12 Stück.

Zubereitungszeit : ca. 1 Stunde + Wartezeit

: ca. 1 Stunde + Wartezeit Nährwertangaben: Pro Stück ca. 9 g E, 13 g F, 42 g KH, 320 kcal

Zutatenliste für den Teig:

200 ml + 2 EL Milch

½ Würfel Hefe (ca. 21 g)

500 g + etwas Mehl

30 g Zucker

1 TL Salz

½ TL gemahlener Kardamom

50 g weiche Butter

170 g Naturjoghurt (3,5 % Fett)

Backpapier

Zutatenliste für die Füllung:

100 g Naturjoghurt (3,5 % Fett)

30 g brauner Zucker

½ TL gemahlener Zimt

½ TL gemahlener Kardamom

100 g gemahlene Haselnüsse

Zutatenliste für das Topping:

230 g Naturjoghurt (3,5 % Fett)

70 g Puderzucker

70 g Pistazienkerne (geröstet und gesalzen)

1 Für den Teig 200 ml Milch lauwarm erwärmen, Hefe hineinbröckeln und auflösen. 500 g Mehl, Zucker, Salz, Kardamom, Butter und Joghurt mischen, Hefemilch zugeben und alles 8–10 Minuten verkneten. Teig zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 ½ Stunden gehen lassen, bis sich sein Volumen verdoppelt hat.

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2 Für die Füllung Joghurt, braunen Zucker, Zimt, Kardamom und Haselnüsse verrühren. Teig nochmals durchkneten, auf bemehlter Fläche rechteckig (ca. 40 x 50 cm) ausrollen. Füllung auf einer Hälfte des Teiges verteilen, dann die freie Teighälfte darüber klappen und leicht andrücken.

3 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180 °C/Umluft: 160 °C). Teig in 12 breite Streifen (à ca. 2 cm) schneiden. Jeweils etwas in die Länge ziehen, eindrehen und zu Knoten formen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 20 Minuten gehen lassen. Knoten mit 2 EL Milch bestreichen. Im heißen Ofen 20–25 Minuten backen.

4 Für das Topping Joghurt und Puderzucker verrühren. Pistazien aus der Schale lösen und grob hacken. Joghurtguss auf den noch warmen Knoten verteilen, mit Pistazien bestreuen.

fmg