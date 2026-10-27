In der Redaktion gilt manchmal das Prinzip Blindverkostung. Heißt: Eine Redakteurin entwickelt mit unserer Konditorin Myriam ein Rezept, und ich darf probieren, ohne zu wissen, was da eigentlich auf meinem Teller liegt. So auch diesmal. Der Kuchen köstlich war. Keine Überraschung, das sind Myriams Kuchen eigentlich immer. Verblüfft hat mich etwas anderes: Er kommt komplett ohne Mehl aus. Glutenfreie Kuchen haben schließlich den zweifelhaften Ruf, trocken und bröselig zu sein. Dieses Exemplar erinnerte dagegen eher an einen saftigen Brownie. Das Geheimnis sind Maronen. Fein püriert geben sie dem Teig Bindung und gleichen einen Teil der fehlenden Mehlstruktur aus. Gleichzeitig halten sie die Flüssigkeit im Gebäck und sorgen für eine weiche, dichte Krume. Fudgy statt bröselig - ganz nach meinem Geschmack.

Rezept: Maronen-Kirsch-Kuchen ohne Mehl

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für ca. 24 Stücke.

Zubereitungszeit : ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

: ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit Nährwertangaben: Pro Stück ca. 8 g E, 27 g F, 24 g KH, 380 kcal

Zutatenliste für den Kuchen:

200 g Zartbitterschokolade

250 g Butter

1 Glas Sauerkirschen (Abtropfgewicht ca. 350 g)

400 g gegarte, vakuumierte Maronen

400 g gemahlene Mandeln

1 Päckchen Backpulver

8 Eier (Größe M)

Salz

250 g Puderzucker

Backpapier

Zutatenliste für das Topping:

50 g gehackte Mandelkerne

100 g Zartbitterschokolade

200 g Schlagsahne

1 Würfel Kokosfett (ca. 15 g)

1 EL Puderzucker

2 EL Kirschgelee

1 Für den Kuchen Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180 °C, Umluft: 160 °C). Für den Teig Schokolade hacken und mit Butter über einem warmen Wasserbad schmelzen, dann abkühlen lassen. Kirschen abtropfen lassen. Maronen pürieren, mit Mandeln und Backpulver mischen. Eier mit 1 Prise Salz und Puderzucker dickcremig aufschlagen, dann die Buttermischung kurz einrühren. Erst Mandelmischung, dann Kirschen unterheben. Teig in einem mit Backpapier ausgelegten tiefen Blech geben verstreichen. Im heißen Ofen ca. 40 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.

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2 Für das Topping Mandelkerne ohne Fett rösten und abkühlen lassen. Schokolade hacken. 100 g Sahne und Kokosfett erwärmen und vom Herd ziehen, Schokolade unterrühren und in ca. 5 Minuten schmelzen lassen. Zum glatten Guss verrühren, auf dem Kuchen verstreichen und mit gerösteten Mandeln bestreuen. 100 g Sahne mit 20 g Puderzucker steif schlagen. Kirschgelee locker unterheben und in Klecksen auf dem Kuchen verteilen.

fmg