Während uns die Mode zu jeder Saison neue Farben, Schnitte und vermeintliche Must-haves präsentiert, halten wir es im EAT Club lieber mit Kuchen. Der braucht schließlich keine komplett neue Garderobe – ein paar passende Zutaten reichen völlig. Also haben wir in einer Mittagspause überlegt, wie das perfekte Herbst-Outfit für unseren Blechkuchen aussehen könnte. Nüsse, klar. Äpfel wären gut. Und Trauben! Die Ideen sprudelten munter durcheinander. Eine Bedingung gab es allerdings: Das Rezept sollte sich auch für den Rest des Jahres schick machen lassen. Also durfte unsere Konditorin Myriam ans Werk. Das Ergebnis sehen Sie hier. Und weil der Herbst bekanntlich nicht ewig dauert, finden Sie hinter einigen Zutaten passende Alternativen für die anderen Jahreszeiten. Im Frühling trägt der Kuchen zum Beispiel Rhabarber, im Sommer schmückt er sich mit bunten Beeren. Sie sehen: ein Kuchen, vier Saisons. Ein echter Alljahresblechkuchen eben.

Rezept: Saftiger Blechkuchen mit Variationspotenzial

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für ca. 24 Stücke.

Zubereitungszeit : ca. 1 ½ Stunden + Wartezeit

: ca. 1 ½ Stunden + Wartezeit Nährwertangaben: Pro Stück ca. 3 g E, 11 g F, 28 g KH, 230 kcal

Zutatenliste:

3 Äpfel (z. B. Boskop oder Elstar)

3 Birnen (z. B. Williams Christ oder Abate Fetel)

3 EL Zitronensaft

250 g rote, kernlose Trauben (ersatzweise Kumquats, Rhabarber, Beeren)

250 g weiche Butter

200 g + 1 EL Zucker

1 Prise Salz

350 g Mehl

100 g gemahlene Haselnüsse (ersatzweise gemahlene Mandeln)

1 ½ TL gemahlener Zimt (ersatzweise gemahlene Vanilleschote)

2 TL Backpulver

150 ml Rotwein (ersatzweise Trauben- oder Apfelsaft, Milch)

125 g Quittengelee (ersatzweise Aprikosenkonfitüre oder Johannisbeergelee)

Backpapier

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180 °C/Umluft: 160 °C). Ein tiefes Backblech (ca. 26 x 36 cm) mit Backpapier auslegen. Äpfel und Birnen schälen, vierteln und entkernen. Fruchtviertel mehrfach dicht an dicht einschneiden, mit Zitronensaft beträufeln. Trauben waschen, abtropfen lassen und abzupfen. Butter, 200 g Zucker und Salz cremig aufschlagen. Mehl, Nüsse, 1 TL Zimt und Backpulver mischen, mit Rotwein unterrühren.

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2 Teig auf dem Blech glatt streichen, mit vorbereiteten Früchten belegen. 1 EL Zucker und ½ TL Zimt mischen, Kuchen damit bestreuen. Im heißen Ofen ca. 50 Minuten backen (Stäbchenprobe!). Herausnehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

3 Quittengelee erhitzen, Früchte damit bestreichen. Dazu schmeckt Vanilleeis oder Sahne.

fmg