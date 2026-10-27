Die ING und die VW Bank werben regelmäßig mit höheren Tagesgeld-Zinsen um neue Kundinnen und Kunden. Bei ihren aktuellen Aktionen bieten beide Direktbanken einen Zinssatz von 3,75 Prozent pro Jahr. Trotz des identischen Zinssatzes sind die Angebote aber längst nicht gleich.

Bevor Sparerinnen und Sparer sich entscheiden, sollten sie also einen Blick auf die Konditionen im Detail werfen. Und dabei zeigt sich: Im direkten Vergleich gibt es einen klaren Sieger.

ING vs. VW Bank: Tagesgeld-Zinsen auf einen Blick

Die ING* bietet aktuell bis zu 3,75 Prozent p. a. für vier Monate aufs Tagesgeld. Bei der VW Bank* gilt derselbe Zinssatz für sechs Monate. Die Konditionen beider Banken auf einen Blick:

Neukunden-Zinssatz Zinsgarantie Bestandskunden-Zinssatz Zinszahlung Einlagensicherung Besonderheiten VW Bank 3,75 Prozent p. a. 6 Monate 1,0 Prozent monatlich 100.000 Euro (Deutschland) keine ING bis zu 3,75 Prozent p. a. 4 Monate 0,75 Prozent jährlich 100.000 Euro (Deutschland) Girokonto erforderlich

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ING vs. VW Bank: Wie gut sind die Tagesgeld-Angebote im Vergleich?

Mit ihren Zinssätzen liegen die VW Bank und die ING im Tagesgeld-Vergleich im vorderen Bereich. Allerdings gibt es einige Angebote, die höhere Aktionszinsen bieten. Bei Chase* gibt es beispielsweise 4,0 Prozent p. a. ohne Nebenbedingungen. Ganz vorne liegt XTB* mit 4,5 Prozent p. a. für bis zu 90 Tage. Der Broker verlangt jedoch einen Trade pro Monat, damit der Zinssatz gilt.

4,25 Prozent p. a. für bis zu vier Monate gibt es bei der Neobank Revolut*, die wiederum die Eröffnung und Nutzung eines Girokontos voraussetzt. Mehr Details dazu bietet der ausführliche Check des Tagesgeld-Angebots. Einen detaillierten Vergleich aller Angebote mit mindestens 4,0 Prozent Zinsen finden Sie in einem separaten Ratgeber.

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ING vs. VW Bank: Ein Tagesgeld-Angebot nur mit Girokonto

Einen Unterschied zwischen der ING* und der VW Bank* gibt es bei den Nebenbedingungen der Angebote. Bei der VW Bank genügt es, Neukunde zu sein, um die Aktionszinsen zu erhalten. Die ING knüpft ihr Angebot hingegen an die Eröffnung eines Girokontos. Für Personen unter 28 Jahren oder bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 1000 Euro ist das Girokonto kostenlos. Andernfalls kostet es 4,90 Euro im Monat. Nach Angaben der ING reicht es aus, das Girokonto zu eröffnen. Das Tagesgeldkonto mit den Aktionskonditionen gibt es automatisch dazu. Wer nur ein Tagesgeldkonto ohne Girokonto eröffnet, erhält bei der ING derzeit 3,5 Prozent Zinsen p. a. für vier Monate.

Sparerinnen und Sparer sollten allerdings beachten, dass sich Girokonten negativ auf den Schufa-Score auswirken können. Dabei können insbesondere eingeräumte Dispokredite und die damit verbundenen Kreditrahmen eine Rolle spielen. Die Schufa berücksichtigt bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit jedoch zahlreiche weitere Faktoren. Die Anzahl der Girokonten allein entscheidet daher nicht über die Bonität.

Die VW Bank verzichtet bei ihrem Tagesgeld-Angebot auf Nebenbedingungen. © Getty Images | Teka77

Über Bonify* können Verbraucherinnen und Verbraucher ihren persönlichen Schufa-Basisscore kostenlos einsehen. Zudem erfahren sie dort, welche Faktoren ihre Kreditwürdigkeit beeinflussen können. Tagesgeldkonten sind in dieser Hinsicht in der Regel unproblematisch. Da sie ausschließlich auf Guthabenbasis geführt werden und keinen Kreditrahmen haben, wirken sie sich normalerweise nicht auf den Schufa-Score aus.

ING vs. VW Bank: Zinsen bei einer Bank deutlich besser

Auf den ersten Blick wirken die Angebote der ING* und der VW Bank* beim Zinssatz gleichwertig. Es gibt jedoch Unterschiede im Detail, die große Auswirkungen haben. Die VW Bank garantiert die 3,75 Prozent p. a. für sechs Monate und damit zwei Monate länger als die ING. Außerdem fällt der Anschlusszins mit 1,0 Prozent auch 0,25 Prozentpunkte höher aus als bei der ING. Eine Rechnung zeigt, welche Unterschiede sich daraus bei einer Anlagesumme von 10.000 Euro innerhalb eines Jahres ergeben:

Zinsen VW Bank Zinsen ING Differenz 3 Monate circa 93,75 € circa 93,75 € 0 € 6 Monate circa 187,50 € circa 137,5 € 50 € 9 Monate circa 212,50 € circa 156,25 € 56,25 € 12 Monate circa 237,50 € circa 175,00 € 62,50 €

Nicht berücksichtigt ist in dieser Beispielrechnung eine etwaige Wiederanlage zwischenzeitlich anfallender Erträge. Die Effekte sind bei kurzen Laufzeiten jedoch ohnehin gering, wie eine weitere Berechnung zeigt. Wichtig zu wissen: Die Anschlusszinsen sind variabel, können sich also jederzeit ändern und damit das Ergebnis beeinflussen.

ING vs. VW Bank: Die weiteren Tagesgeld-Konditionen im Überblick

Die weiteren Unterschiede zwischen den beiden Tagesgeld-Angeboten fallen weniger ins Gewicht als der Zinssatz und die Girokonto-Pflicht. Die VW Bank zahlt ihre Zinsen monatlich aus, während die ING Erträge einmal jährlich zum 31. Dezember ausschüttet. Bei der VW Bank gelten die Aktionszinsen für Beträge in unbegrenzter Höhe, während die ING Sonderkonditionen auf Anlagesummen bis 250.000 Euro beschränkt. Aber das dürfte für die meisten Sparerinnen und Sparer ausreichen.

Zumal es sinnvoll sein kann, größere Beträge auf mehrere Banken aufzuteilen, weil die gesetzliche Einlagensicherung nur Guthaben von bis zu 100.000 Euro je Kunde schützt. Sowohl bei der VW Bank* als auch bei der ING* greift im Fall der Fälle der deutsche Schutzschirm. In diesem Punkt sind die beiden Angebote also gleich. Mehr zur Einlagensicherung erklärt der Ratgeber „So sicher sind Tagesgeld und Festgeld“.

Beide Angebote sind auch steuereinfach. Das bedeutet, dass die Banken Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer automatisch abführen. Ein Freistellungsauftrag von bis zu 1000 Euro je Kunde lässt sich bei beiden Angeboten einrichten.

Fazit: Tagesgeld der VW Bank bietet deutliche Vorteile gegenüber der ING

ING* und VW Bank* werben mit demselben Zinssatz beim Tagesgeld. Ein Angebot ist allerdings klar besser: Die VW Bank bietet eine längere Zinsgarantie, den höheren Anschlusszins und verzichtet auf Nebenbedingungen wie die Eröffnung eines Girokontos. Damit ist das Tagesgeldkonto der Autobank für Sparerinnen und Sparer einfacher und ertragreicher. Bei der Sicherheit bieten beide mit einer deutschen Einlagensicherung gleichermaßen hohe Standards.