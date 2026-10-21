Wer sein Geld für drei Monate zurücklegen möchte, kann aktuell aus mehreren Neukundenaktionen beim Tagesgeld wählen. Banken werben damit gezielt um frische Einlagen. Der Vorteil für Sparer: Während des Aktionszeitraums fällt die Verzinsung oft besonders hoch aus. Der Nachteil: Nach wenigen Monaten sinkt sie bei vielen Anbietern wieder.

„Besonders aktive Sparer profitieren meist von attraktiven Neukundenaktionen“, schreibt die Redaktion von Tagesgeldvergleich.net. Ihre Auswertung von 94 Angeboten zeigt: Für drei Monate Anlagedauer liegt der durchschnittliche Vergleichszins bei 2,32 Prozent pro Jahr. Mehrere Spitzenangebote erreichen dagegen rund vier Prozent.

Auch Angebote mit viermonatiger Zinsgarantie können für Sparer mit einem Anlagehorizont von drei Monaten interessant sein. Denn beim Tagesgeld bleibt das Guthaben jederzeit verfügbar und muss nicht für den gesamten Aktionszeitraum angelegt werden. Wir haben die Angebote verglichen und zeigen, auf welche Bedingungen Sparer achten sollten.

Tagesgeld für drei Monate: Die besten Angebote für Sparer

Die Advanzia Bank führt die Dreimonats-Auswertung von Tagesgeldvergleich.net mit einem auf das Jahr hochgerechneten Vergleichszins von 4,18 Prozent an. Chase*, Openbank* und Ayvens Bank folgen mit jeweils 4,00 Prozent. Knapp unter der Vier-Prozent-Marke liegen die Ikano Bank* mit 3,91 Prozent sowie die Bigbank* mit 3,90 Prozent.

Allerdings gibt es noch zwei weitere Angebote, die in der Auswertung nicht berücksichtigt wurden. Sie bieten noch höhere Zinsen, sind allerdings an mehr Bedingungen geknüpft. Revolut* bietet 4,25 Prozent pro Jahr, begrenzt den Aktionszins allerdings auf 25.000 Euro und verlangt für die Fortführung regelmäßige Kartenzahlungen. XTB* zahlt 4,50 Prozent auf nicht investiertes Guthaben eines Handelskontos, setzt für die Sonderkonditionen aber monatliche Wertpapiertransaktionen voraus.

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Die Konditionen der verschiedenen Anbieter auf einen Blick:

Anbieter Zinssatz Zinsgarantie Anschlusszins Besonderheiten Gesetzliche Einlagensicherung / Länderrating XTB 4,50 % p. a. bis zu 90 Tage 1,00 % p. a. Handelskonto; monatlich mindestens eine Aktien-/ETF-Transaktion; Steuererklärung beachten Deutschland / AAA; bis 100.000 Euro für nicht investiertes Guthaben bei der Partnerbank Revolut 4,25 % p. a. bis zu 4 Monate bis zu 2,50 % p. a. Aktionszins bis 25.000 Euro; Girokonto erforderlich; ab dem zweiten Monat drei Kartenzahlungen à mindestens 5 Euro je 30 Tage Deutschland / AAA; bis 100.000 Euro für Tagesgeld Advanzia Bank 4,18 % p. a. 3 Monate 1,51 % p. a. Mindesteinlage 5000 Euro; Steuererklärung beachten Luxemburg / AAA; bis 100.000 Euro Chase 4,00 % p. a. 4 Monate 2,25 % p. a. Aktionszins bis 500.000 Euro Deutschland / AAA; bis 100.000 Euro Openbank 4,00 % p. a. 4 Monate 2,00 % p. a. Aktionszins bis 100.000 Euro Deutschland / AAA; bis 100.000 Euro Ayvens Bank 4,00 % p. a. 3 Monate 2,30 % p. a. Maximaler Sparbetrag bis 500.000 Euro Niederlande / AAA; bis 100.000 Euro Ikano Bank 3,91 % p. a. 3 Monate 1,51 % p. a. Verzinsung bis 100.000 Euro; jährliche Zinsgutschrift Schweden / AAA; bis 100.000 Euro Bigbank 3,90 % p. a. 4 Monate 2,25 % p. a. Verzinsung bis 250.000 Euro; Steuererklärung beachten Estland / A; bis 100.000 Euro

Die Zinssätze beziehen sich auf ein Jahr und werden bei drei Monaten Anlagedauer nur anteilig angerechnet. Anschlusszinsen sind variabel. Die gesetzliche Einlagensicherung gilt pro Kunde und Bank. Länderratings gemäß der bereitgestellten Auswertung von Tagesgeldvergleich.net vom 19. Oktober 2026: AAA bezeichnet die höchste Bonitätsstufe, A eine gute Bonität. Das Länderrating bewertet die Kreditwürdigkeit des jeweiligen Staates, nicht die einzelne Bank.

Beste Tagesgeld-Zinsen für drei Monate: Welche Bedingungen XTB und Revolut voraussetzen

Der Broker XTB* bietet mit 4,50 Prozent den höchsten Aktionszins. Er gilt allerdings für nicht investiertes Guthaben auf einem Handelskonto. Um den Zinssatz zu halten, ist mindestens eine Aktien- oder ETF-Transaktion monatlich erforderlich. Das Angebot passt deshalb vor allem zu Anlegern, die ohnehin handeln möchten. Nur für einen Zinsvorteil Wertpapiere zu kaufen, bringt zusätzliche Kosten- und Kursrisiken mit sich. Die Einlagensicherung erfasst das Guthaben bei der verwahrenden Partnerbank, nicht mögliche Anlageverluste. Zudem müssen Sparer ihre Zinserträge selbst in der Steuererklärung über die Anlage KAP angeben. Mehr dazu lesen Sie in unserem Ratgeber: „Tagesgeld und Festgeld: Experte warnt vor teuren Steuerfehlern“.

Bitte beachten: Aktien, Immobilien und andere Investments sind grundsätzlich mit einem Risiko verbunden. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Ebenso können Kredite eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen. Verbraucher sollten ihre finanzielle Situation sorgfältig prüfen und alle Kosten gründlich durchrechnen. Die veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Rechten und ersetzen keine fachliche Beratung.

Die Neobank Revolut* bietet 4,25 Prozent pro Jahr für bis zu vier Monate auf Guthaben von maximal 25.000 Euro. Voraussetzung ist ein Revolut-Girokonto. Damit der Sonderzins nach dem ersten Monat weiterläuft, müssen Kunden alle 30 Tage mindestens drei Kartenzahlungen von jeweils mindestens fünf Euro tätigen. Das Angebot passt deshalb vor allem zu Sparern, die das Konto auch im Alltag nutzen möchten. Im Anschluss an die Aktion hängt die Verzinsung vom gewählten Kontomodell ab und beträgt derzeit bis zu 2,50 Prozent. Mehr zum Angebot von Revolut lesen Sie in einem separaten Text.

Die Advanzia Bank bietet ein klassisches Tagesgeldkonto mit 4,18 Prozent Zinsen für drei Monate. Die Mindesteinlage beträgt 5000 Euro, die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Für Rücklagen unterhalb der Mindesteinlage kommt das Angebot daher nicht infrage. Auch hier müssen Sparer ihre Zinserträge selbst in der Steuererklärung angeben.

Vier Prozent Zinsen: Zwei unkomplizierte Alternativen für kurzfristiges Sparen

Chase und Openbank zahlen jeweils vier Prozent pro Jahr für vier Monate. Chase* gewährt den Aktionszins auf bis zu 500.000 Euro, Openbank* auf bis zu 100.000 Euro. Regelmäßige Kartenzahlungen oder Wertpapierkäufe sind dafür nicht erforderlich. Beide Banken führen anfallende Steuern automatisch ab. Das macht die Angebote im Alltag vergleichsweise unkompliziert.

Die Ayvens Bank bietet ebenfalls 4,0 Prozent p. a., garantiert diesen Zinssatz aber für drei Monate. Eine Mindesteinlage verlangt die niederländische Bank nicht. Zu beachten ist der Steueraufwand: Die Zinsen werden ohne deutschen Steuerabzug ausgezahlt und müssen in der Steuererklärung angegeben werden.

Knapp dahinter liegen die Ikano Bank* mit 3,91 Prozent für drei Monate und die Bigbank* mit 3,90 Prozent für vier Monate. Beide verzichten auf eine Mindesteinlage und schreiben Zinsen jährlich gut. Bei der steuerlichen Abwicklung unterscheiden sie sich jedoch: Ikano führt anfallende Steuern automatisch ab. Die Bigbank zahlt die Zinsen ohne Steuerabzug aus. Sparer müssen die Erträge deshalb selbst in ihrer Steuererklärung angeben.

Tagesgeld: Nach drei Monaten endet oft der Zinsvorteil

Wer das Geld nach drei Monaten ohnehin ausgeben möchte, kann eine kurze Zinsaktion gezielt nutzen. Entscheidend ist, dass der Aktionszins für die eigene Anlagesumme und den gesamten geplanten Zeitraum gilt. Soll das Guthaben anschließend liegen bleiben, lohnt sich ein neuer Vergleich. Denn aus einem Spitzenangebot für drei Monate kann mit einem niedrigen Anschlusszins eine mäßige Anlage für sechs, neun oder zwölf Monate werden. Beispielsweise fällt der Zinssatz bei XTB von 4,50 Prozent p. a. auf 1,00 Prozent p. a. besonders deutlich zurück. In unserem Tagesgeld-Vergleich finden Sie noch weitere Angebote im Check.