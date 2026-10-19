4,00 Prozent Zinsen bei Chase, 3,91 Prozent bei der Ikea-Hausbank: Auf den ersten Blick liegen die Tagesgeld-Angebote dicht beieinander. Doch allein der Aktionszins zeigt noch nicht, welches Konto über mehrere Monate mehr Ertrag bringt.

Entscheidend sind auch die Dauer der Zinsgarantie und der Zinssatz danach. Chase garantiert den Aktionszins derzeit vier Monate, die Ikano Bank drei Monate. Anschließend greifen variable Zinsen. Dadurch wächst der Unterschied mit zunehmender Anlagedauer – eine Beispielrechnung mit 10.000 Euro zeigt, wie deutlich.

Wer sein Erspartes anlegen will, findet derzeit viele Angebote mit hohen Zinsen, wie unser Tagesgeld-Vergleich zeigt. Über aktuelle Zinsänderungen bekannter Banken für Tagesgeld und Festgeld informiert unser Spar-Ticker.

Tagesgeld bei Chase oder Ikea? Warum der kleine Zinsunterschied mit der Zeit wächst

Grundsätzlich ist Tagesgeld eine simple Sparform: Anlegerinnen und Anleger überweisen ihr Geld auf ein Tagesgeldkonto, wo es Zinsen erwirtschaftet. Dabei ist das Guthaben wertstabil und bleibt stets abrufbar. Das gilt auch für die Tagesgeld-Angebote von Chase* und der Ikano Bank*, der Ikea-Hausbank. Die Konditionen im Überblick:

Chase Ikano Bank Aktionszins 4 Prozent p. a. für vier Monate 3,91 Prozent p. a. für drei Monate Anschlusszins 2,25 Prozent 1,51 Prozent Maximalbetrag 500.000 Euro 100.000 Euro Zinsauszahlung monatlich jährlich Einlagensicherung 100.000 Euro / Deutschland 100.000 Euro / Schweden

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Ikea vs. Chase: Zinsen aufs Tagesgeld über die Laufzeit berechnet

Bei den Zinsen für Neukunden ist Chase* mit 4,0 Prozent p. a. vorn. Die Ikano Bank* bietet mit 3,91 Prozent p. a. jedoch nur geringfügig weniger. Allerdings fällt bei Chase die Zinsbindung einen Monat länger aus und auch der variable Bestandskunden-Zinssatz liegt bei der Tochter von J. P. Morgan mit 2,25 gegenüber 1,51 Prozent höher.

Je länger das Geld angelegt ist, ergibt sich daraus ein wachsender Unterschied bei den Erträgen. Eine vereinfachte Beispielrechnung zeigt, was das bei einem Anlagebetrag von 10.000 über unterschiedliche Zeiträume bedeutet:

Anlagedauer Erträge Chase Erträge Ikano Bank Differenz 3 Monate rund 100 Euro rund 97,75 Euro 2,25 Euro 6 Monate rund 170,83 Euro rund 135,50 Euro 35,33 Euro 9 Monate rund 227,08 Euro rund 173,25 Euro 53,83 Euro 12 Monate rund 283,33 Euro rund 211 Euro 72,33 Euro

Nicht berücksichtigt sind hier etwaige Erträge durch die Wiederanlage ausgezahlter Zinsen. Dieser sogenannte Zinseszinseffekt hat bei kurzen Anlagezeiträumen aber auch nur geringe Auswirkungen, wie der Ratgeber „Tagesgeld-Zinsen pro Jahr oder pro Monat?“ zeigt. Das Zahlungsintervall ist damit auch kein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Auswahl des Anbieters. Zudem sollten Sparer beachten: Der Anschlusszins ist variabel, kann sich demnach jederzeit ändern und damit auch das Ergebnis der Rechnung.

Tagesgeld-Angebote: Wo gibt es ähnlich gute Zinsen?

Wer Alternativen zu Chase oder der Ikea-Hausbank sucht, findet derzeit einige Angebote am Markt. Die besten Zinsen kommen von:

Revolut*: 4,25 Prozent pro Jahr auf bis zu 25.000 Euro für bis zu vier Monate

Crédit Agricole Savings*: 4,10 Prozent pro Jahr für vier Monate bei der erstmaligen Eröffnung eines Tagesgeld-Flex. Das Guthaben ist auf 25.000 Euro begrenzt.

Advanzia Bank mit 4,18 Prozent Zinsen für drei Monate

Openbank*: 4,00 Prozent pro Jahr für vier Monate auf bis zu 100.000 Euro

Ayvens Bank: 4,00 Prozent pro Jahr für drei Monate auf bis zu 500.000 Euro

Mehr zu den Angeboten finden Sie in unserem separaten Vergleich: „Tagesgeld: Sieben Angebote ab 4 Prozent Zinsen – klarer Spitzenreiter“

Allerdings bieten einige Anbieter längere Zinsbindungen als die Ikano Bank und Chase. Im Artikel „Tagesgeld mit langer Zinsgarantie“ gibt es Bank-Angebote, bei denen die Konditionen bis zu ein Jahr lang stabil bleiben.

Tagesgeld-Rechner: Angebote von Ikea und Chase im Vergleich

Die Angebote von Chase und Ikea sind auch in unserem Tagesgeld-Rechner zu finden. Hier lassen sich aktuelle Aktionen nach Anlagesumme, Laufzeit, Zinssatz und weiteren Kriterien filtern.

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Tagesgeld-Angebot von Chase mit deutscher Einlagensicherung

Einen Unterschied zwischen Chase und der Ikano Bank gibt es bei der gesetzlichen Einlagensicherung: Obwohl Chase eine Tochter der US-amerikanischen Großbank J. P. Morgan ist, steht sie unter dem deutschen Schutzschirm. Abgedeckt sind wie üblich Beträge bis 100.000 Euro je Kunde.

Das gilt auch für die schwedische Einlagensicherung, die bei der Ikano Bank gilt. Bei der Kreditwürdigkeit nehmen sich Schweden und Deutschland nichts: Beide Staaten sind etwa bei der Rating-Agentur Standard & Poor‘s mit der Top-Note AAA bewertet.

Das Tagesgeld-Angebot von Chase in Deutschland ist noch jung. © Getty Images | JHVEPhoto

Wann das Land der gesetzlichen Einlagensicherung einen Unterschied machen kann und wie sie genau funktioniert, erklärt der Ratgeber „So sicher sind Tagesgeld und Festgeld“. Für die beiden Angebote gilt: Das Geld ist mit vertrauenswürdigen Schutzschirmen geschützt.

Welche Besonderheiten gibt es beim Tagesgeld von Ikea und Chase?

Einige Banken stellen bei ihren Tagesgeld-Angeboten Bedingungen wie die Eröffnung eines Girokontos, teilweise sogar mit regelmäßiger Nutzung. Derartige Voraussetzungen gelten weder bei Chase noch bei der Ikano Bank.

Bei Chase ist die einzige Bedingung, dass es sich um neue Kundinnen und Kunden handelt. Bei der Ikano Bank können sogar Bestandskunden an der Aktion teilnehmen, wenn sie in den vergangenen sechs Monaten kein „Fleks Horten“-Tagesgeldkonto geführt haben.

Ein Gemeinschaftskonto bietet keine der beiden Banken an. Einen Unterschied gibt es noch bei der Anlagesumme: Chase gewährt die Aktionszinsen auf Beträge von bis zu 500.000 Euro, während die Ikano Bank die Grenze schon bei 100.000 Euro zieht. Bei größeren Beträgen ist es aber sowieso empfehlenswert, diese nur jeweils bis zur Grenze der gesetzlichen Einlagensicherung auf mehrere Banken zu verteilen.

Tagesgeld von Ikea und Chase einfach bei der Steuer

Problemlos sind die Angebote von Ikea und Chase auch beim Thema Steuern. Beide führen bei Zinserträgen automatisch Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer ans Finanzamt ab.

Sowohl bei Ikea als auch bei Chase wird die Steuer auf die Tagegeld-Zinsen automatisch abgeführt. © Getty Images | Filmfoto

Bei beiden Anbietern lässt sich auch ein Freistellungsauftrag einrichten, um den Sparerpauschbetrag von bis zu 1000 Euro zu nutzen. Das erspart eine mögliche Rückholaktion gezahlter Steuern über die Anlage KAP der Steuererklärung. Weitere Steuertipps für Zinserträge bietet der Ratgeber „Tagesgeld und Festgeld: Experte warnt vor teuren Steuerfehlern“.

Fazit: Zwei Top-Tagesgeldkonten, ein klarer Sieger

Im direkten Vergleich liegt Chase* vor der Ikano Bank*: Sparer erhalten mit 4,00 statt 3,91 Prozent etwas mehr Aktionszins und sichern sich diesen für vier statt drei Monate. Größer ist der Unterschied nach der Aktion: Chase zahlt derzeit 2,25 Prozent, die Ikea-Hausbank 1,51 Prozent. Wer sein Geld länger auf dem Konto lässt, profitiert davon – sofern die variablen Anschlusszinsen unverändert bleiben.

Die höchsten Aktionszinsen am Markt bieten die beiden Banken allerdings nicht. Ihr Vorteil: Beide Angebote kommen ohne zusätzliches Girokonto und ohne laufende Nutzungspflichten aus. Wer zwischen diesen beiden Tagesgeldkonten entscheidet, erhält bei Chase aktuell das bessere Zinspaket.