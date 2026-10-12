Der Markteintritt von Chase in Deutschland stieß bei Sparerinnen und Sparern auf großes Interesse. Mit einem Aktionszins von 4,0 Prozent pro Jahr auf Tagesgeld setzte sich die Direktbank deutlich von vielen Wettbewerbern ab. Während Chase seinen Zinssatz seither unverändert ließ, hat sich das Zinsumfeld inzwischen verändert: Die Europäische Zentralbank (EZB) hob den Leitzins an und zahlreiche andere Banken verbesserten ebenfalls ihre Tagesgeldkonditionen.

Jetzt hat auch Chase* die Zinsen angepasst. Der Aktionszins bleibt zwar gleich, dafür steigt der Zinssatz von 2,0 auf 2,25 Prozent. Wie schlägt sich das Chase-Tagesgeld aktuell im Vergleich zu anderen Angeboten?

>> Informationen über aktuelle Zinsänderungen bekannter Banken bei Tagesgeld- und Festgeld-Angeboten bietet auch der Spar-Ticker. <<

Tagesgeld-Angebot von Chase im Überblick:

Zinssatz Neukunden: 4,0 Prozent p. a. für vier Monate

4,0 Prozent p. a. für vier Monate Basiszinssatz: 2,25 Prozent p. a. (zuvor 2,0 Prozent)

2,25 Prozent p. a. (zuvor 2,0 Prozent) Maximalbetrag für Aktionszinssatz: bis 500.000 Euro

bis 500.000 Euro Zinsauszahlung: monatlich

monatlich Einlagensicherung: 100.000 Euro je Kunde (Deutschland)

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Chase-Tagesgeld: Zinsen im Vergleich mit anderen Angeboten

Zum Start im Mai lag das Tagesgeld-Angebot von Chase deutlich vor den meisten Mitbewerbern. Das ist mittlerweile anders. Im Tagesgeld-Vergleich liegt aktuell Revolut* (4,25 Prozent p. a. für bis zu vier Monate) vor der Bigbank* (4,15 Prozent p. a. für vier Monate) und der Crédit Agricole* (4,1 Prozent p. a. für vier Monate). Erst darauf folgt Chase* mit 4,0 Prozent p. a. über vier Monate. Die gleichen Konditionen gibt es auch bei der Openbank*. Einen weiterführenden Vergleich der aktuell besten Angebote finden Sie in einem separaten Text.

Tagesgeld-Rechner bietet schnellen Vergleich

Aktuelle Tagesgeld-Angebote lassen sich auch in unserem Rechner vergleichen. Hier können Sie Tagesgeldkonten nach Anlagesumme, Dauer der Zinsgarantie und Einlagensicherung filtern:

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Wichtig zu wissen: Tagesgeld-Rechner bieten in der Regel keine vollständige Markttransparenz. Es können also Angebote fehlen.

Das Tagesgeld-Angebot von Chase im Detail

An den Konditionen hat sich bei Chase seit dem Deutschland-Start im Mai wenig verändert: Mit 4,0 Prozent p. a. bei monatlicher Ausschüttung der Erträge bezahlt die Direktbank weiterhin einen sehr hohen Aktionszins. Dieser ist deutlich höher als die aktuelle Inflationsrate, die laut Statistischem Bundesamt im September 2026 bei 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag.

Das Tagesgeldkonto von Chase hat bei den Zinsen jetzt starke Konkurrenz. © Getty Images | Boris_Zec

Auch die Zinsbindung ist mit vier Monaten gleichgeblieben. Wenn diese abläuft, greift der variable Zinssatz für Bestandskunden. Dieser war mit 2,0 Prozent bereits vergleichsweise hoch und steigt jetzt noch mal auf 2,25 Prozent. Zum Vergleich: Laut einer Analyse des Verbraucherportals Verivox erhalten Bestandskunden im bundesweiten Durchschnitt derzeit nur 1,34 Prozent aufs Tagesgeld.

Ebenfalls gut zu wissen: Obwohl es sich bei Chase um eine US-amerikanische Bank handelt, sind Einlagen bis 100.000 Euro über die deutsche gesetzliche Einlagensicherung abgedeckt. Warum das deutsche Schutzsystem als besonders sicher gilt und welche Banken ihm angehören, lesen Sie in einem separaten Artikel. Weitere Informationen zur Einlagensicherung bietet auch der Ratgeber „So sicher sind Tagesgeld und Festgeld“.

Fazit: Chase-Tagesgeldkonto kann sich lohnen

Auch wenn Chase bei den Tagesgeld-Angeboten nicht mehr an der Spitze steht: Sparerinnen und Sparer erhalten bei der Direktbank einen der höchsten Zinssätze auf dem Markt. Eine Stärke des Angebots ist auch der vergleichsweise hohe Anschlusszins, der mit jetzt 2,25 Prozent p. a. nochmals gestiegen ist. Hier bietet kaum eine andere Bank mehr. Auch die maximale Anlagesumme von 500.000 Euro dürfte für die meisten Sparerinnen und Sparer ausreichen.

Die Zinsbindung könnte bei Chase allerdings etwas länger ausfallen. Wer möglichst lange stabile Konditionen haben will, findet in unserem Ratgeber „Tagesgeld-Angebote mit langer Zinsgarantie“ entsprechende Alternativen.