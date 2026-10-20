Wer sein Geld für ein halbes Jahr auf einem Tagesgeldkonto parken möchte, erhält bei der 1822direkt inzwischen bessere Konditionen: Die Tochter der Frankfurter Sparkasse hat den Aktionszins von 3,20 auf 3,50 Prozent pro Jahr erhöht. Der Satz gilt für sechs Monate und Anlagebeträge bis 250.000 Euro. Das Guthaben bleibt dabei täglich verfügbar.

Die Kombination aus sechs Monaten Zinsgarantie und deutscher Einlagensicherung kann für Sparer interessant sein. Allerdings bietet die Konkurrenz teilweise höhere Zinsen von bis zu 4,25 Prozent p. a., wie unser Tagesgeld-Vergleich zeigt. Aktuelle Zinsänderungen bekannter Banken für Tagesgeld und Festgeld finden Sie auch in unserem Spar-Ticker.

1822direkt-Tagesgeld: Die aktuellen Konditionen im Überblick

Zinssatz Neukunden: 3,50 Prozent p. a. für sechs Monate

3,50 Prozent p. a. für sechs Monate Basiszinssatz: aktuell 0,60 Prozent p. a., variabel

aktuell 0,60 Prozent p. a., variabel Maximalbetrag für Aktionszinssatz: 250.000 Euro

250.000 Euro Zinsauszahlung: jährlich

jährlich Einlagensicherung: 100.000 Euro je Kunde

>> Aktion der 1822direkt* hier checken

Tagesgeld-Vergleich: Andere Banken zahlen höhere Aktionszinsen

Mit 3,50 Prozent liegt die 1822direkt* nicht unter den höchsten Aktionszinsen. Mehr Zinsen bietet beispielsweise Revolut* mit 4,25 Prozent pro Jahr auf bis zu 25.000 Euro für bis zu vier Monate. Die Advanzia Bank zahlt 4,18 Prozent für drei Monate. Bei Crédit Agricole Savings* erhalten Sparer 4,10 Prozent pro Jahr für vier Monate auf bis zu 25.000 Euro.

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Jeweils 4,00 Prozent pro Jahr bieten Chase*, Openbank* und die Ayvens Bank. Bei Chase gilt der Aktionszins für vier Monate auf bis zu 500.000 Euro, bei Openbank ebenfalls für vier Monate auf bis zu 100.000 Euro. Ayvens gewährt den Zinssatz für drei Monate auf bis zu 500.000 Euro. Mehr zu den Angeboten lesen Sie im separaten Vergleich: „Tagesgeld: Sieben Angebote ab 4 Prozent Zinsen – klarer Spitzenreiter“

Wer eine längere Zinsgarantie als bei den Spitzenreitern sucht, wird nicht nur bei der 1822direkt* fündig. Beispielsweise bietet die VW Bank* 3,75 Prozent p. a. für sechs Monate. Mehr Details dazu bietet der Check des Angebots. Aktionen mit besonders langer Zinsbindung gibt es auch im Ratgeber „Tagesgeld mit langer Zinsgarantie“.

Zinsen der Online-Sparkasse 1822direkt im Tagesgeld-Rechner

Das Angebot der 1822direkt finden Sie auch im Tagesgeld-Rechner unter diesem Absatz, in dem sich aktuelle Aktionen nach Zinssatz, Zinsgarantie, Anlagesumme und Einlagensicherung filtern lassen.

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Tagesgeld der Online-Sparkasse 1822direkt: Diese wichtigen Voraussetzungen gelten

Das Angebot richtet sich an Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt geführt haben. Kunden der Frankfurter Sparkasse sind ausgeschlossen. Auch Guthaben, das zuvor bei der 1822direkt oder der Frankfurter Sparkasse angelegt war, ist laut Anbieter von der Sonderverzinsung ausgenommen.

Ein zusätzliches Girokonto bei der 1822direkt ist nicht notwendig. Als Referenzkonto kann ein bestehendes Girokonto bei einer anderen Bank in Deutschland dienen. Für die Nutzung des Tagesgeldkontos benötigen Kunden allerdings ein Smartphone und eine deutsche Mobilfunknummer.

Die Zinsen werden zum Jahresende gutgeschrieben. Wer das Konto vorher kündigt, erhält die aufgelaufenen Zinsen bei der Kontoschließung.

1822direkt-Tagesgeld: Das sollten Sparer bei den Zinsen beachten

Der wichtigste Schwachpunkt des Angebots ist der niedrige Basiszins. Bleibt dieser bei 0,60 Prozent, bringen 10.000 Euro nach Ende der Aktion in einem weiteren halben Jahr nur noch rund 30 Euro Zinsen. Zusammen mit den rund 175 Euro aus der Aktionsphase wären das etwa 205 Euro innerhalb eines Jahres – vor Steuern und ohne Zinseszins.

Der Anschlusszins ist beim 1822direkt-Tagesgeld sehr niedrig. © Getty Images | AntonioGuillem

Sparer sollten deshalb spätestens zum Ende der sechs Monate erneut vergleichen. Entscheidend ist dann, welche Konditionen die 1822direkt und andere Banken tatsächlich anbieten. Eine Erinnerung an das Ende der Zinsgarantie hilft, das Geld nicht unbemerkt zum niedrigen Basiszins liegen zu lassen.

Diese Einlagensicherung greift beim Tagesgeld der Online-Sparkasse

Beim Tagesgeld gilt innerhalb der EU grundsätzlich die gesetzliche Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro pro Person und Bank. Diese Absicherung greift auch bei den hier genannten Aktionen. Dennoch lohnt sich ein genauer Blick auf die Struktur der einzelnen Angebote.

Bei der 1822direkt greift die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Anleger, darüber hinaus verweist die Bank auf den institutssichernden Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe, eine freiwillige Absicherung unter allen Sparkassen. Sie schützt theoretisch auch höhere Einlagen.

In unserem Vergleich lesen Sie, welche Banken derzeit Top-Zinsen mit deutscher Einlagensicherung bieten. Warum das Land der Einlagensicherung im Ernstfall einen Unterschied machen kann, erklärt der Ratgeber „So sicher sind Tagesgeld und Festgeld“.

Die Zinsgarantie von sechs Monaten und die deutsche Einlagensicherung sind die größten Pluspunkte des Tagesgeld-Angebots der 1822direkt. © Getty Images | Andrii Yalanskyi

Fazit: Für wen sich das 1822direkt-Tagesgeld lohnen kann

Die 1822direkt* bietet mit 3,50 Prozent einen niedrigeren Aktionszins als etwa Revolut, Advanzia oder Chase. Dafür bleibt der Zinssatz sechs Monate lang garantiert. Wer sein Geld für diesen Zeitraum parken möchte, muss sich somit nicht schon nach drei oder vier Monaten um ein neues Angebot kümmern. Ein zusätzliches Girokonto ist nicht erforderlich.

Die längere Zinsgarantie macht das Angebot interessant, zumal die Einlagen über das deutsche Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe geschützt sind. Einen Zinsvorsprung gegenüber allen Alternativen bietet die 1822direkt allerdings nicht: Die VW Bank zahlt bei ähnlich langer Garantie mehr Zinsen. Nach der Aktionsphase sollten Sparer zudem erneut vergleichen – der Anschlusszins von aktuell 0,60 Prozent ist der größte Schwachpunkt des Angebots.