Katzen gelten als vergleichsweise pflegeleichte und angenehme Haustiere. Vor diesem Hintergrund untersuchte ein Forschungsteam unter der Leitung des Biologen Javier I. Borráz León, ob ein Zusammenhang zwischen der Lebenszufriedenheit der Bevölkerung, der Katzendichte und der Infektionsrate mit dem Parasiten Toxoplasma gondii besteht. Die Untersuchung lieferte dabei interessante Erkenntnisse.

Haustiere: Höheres Wohlbefinden durch das Zusammenleben mit einer Katze

Eine internationale Forschergruppe unter der Leitung des Biologen Javier I. Borráz León vom Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz in Mexiko untersuchte, ob das Zusammenleben mit einer Katze das subjektive Wohlbefinden beeinflusst und inwieweit eine mögliche Infektion mit Parasiten dabei eine Rolle spielt. Dafür werteten die Wissenschaftler öffentlich zugängliche Daten aus insgesamt 93 Ländern aus, wie „Live Science“ berichtet.

Auch interessant Katze als Haustier: Studie zeigt überraschenden Effekt bei Kindern

Die Analyse zeigte, dass Länder mit einer höheren Katzendichte tendenziell auch höhere Werte bei Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit aufwiesen. Dieser Zusammenhang ist insofern von Bedeutung, als das psychische Wohlbefinden einer Bevölkerung auch Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben kann. Anhaltender Stress, Ängste und eine geringe Lebenszufriedenheit können unter anderem mit einer verminderten Leistungsfähigkeit und einem erhöhten Bedarf an medizinischer Versorgung verbunden sein.

Die Ergebnisse deuten somit darauf hin, dass das Zusammenleben mit einer Katze möglicherweise zu einer höheren Lebenszufriedenheit und einem besseren Wohlbefinden beitragen kann. Damit ergänzt die Untersuchung bereits bekannte Hinweise auf positive Effekte des Zusammenlebens mit Haustieren. So gibt es wissenschaftliche Befunde, die darauf hindeuten, dass tierische Begleiter mit einem langsameren kognitiven Abbau im höheren Lebensalter verbunden sein können.

Parasitenbefall: Toxoplasma gondii mindert das Glücksempfinden

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine mögliche Infektion mit Toxoplasma gondii. Dabei handelt es sich um einen Parasiten, mit dem schätzungsweise bis zu ein Drittel der Haustierhalter infiziert ist und für den Katzen als Hauptwirte gelten. Während eine Infektion mit T. gondii bei den meisten Menschen in der Regel symptomlos verläuft, kann sie bei besonders gefährdeten Personengruppen gesundheitliche Probleme verursachen. Zudem wurde der Parasit in wissenschaftlichen Untersuchungen mit psychischen Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen und Schizophrenie in Verbindung gebracht.

Jeden 2. Sonntag Ein FUNKE Liebe Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Die Auswertung zeigte, dass Länder mit einer höheren Belastung durch Toxoplasma gondii tendenziell niedrigere Werte beim subjektiven Glücksempfinden aufwiesen. Überraschend war hingegen, dass Länder mit einer höheren Katzendichte zugleich eine geringere Parasitenbelastung zeigten. Die Forscher führen diesen Zusammenhang unter anderem auf eine bessere Haustierhaltung, die Verwendung kommerziellen Futters, eine umfassendere tiermedizinische Versorgung und höhere Hygienestandards in wohlhabenderen Ländern zurück.

Die Ergebnisse legen nahe, dass neben sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen auch biologische und ökologische Faktoren das subjektive Wohlbefinden einer Bevölkerung beeinflussen können. Damit rücken mögliche Einflussgrößen in den Fokus, die bei der Untersuchung von Lebenszufriedenheit und Glück bislang vergleichsweise selten berücksichtigt werden.

Die Autoren betonen, dass es sich um Zusammenhänge auf Länderebene handelt. Es beweist nicht direkt, dass eine einzelne Katze glücklicher macht, unterstreicht aber, dass biologische und ökologische Faktoren bei der Erforschung von Wohlbefinden und öffentlicher Gesundheit stärker berücksichtigt werden sollten.