Schnupfen, Husten, Gliederschmerzen: Die Erkältungssaison hat begonnen. Das zeigt auch das Infektionsradar des Robert Koch-Instituts (RKI). Demnach kommt es in Deutschland derzeit wieder häufiger zu Atemwegserkrankungen. Dazu zählen neben der klassischen Grippe (Influenza) auch Corona (Covid-19) und RSV-Fälle.

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In den vergangenen vier Wochen ist die Zahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegserkrankungen gestiegen. Zuletzt zählte das RKI 1216 Arztbesuche je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Besonders viele Menschen gingen in Schleswig-Holstein zum Arzt, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Auch in allen anderen Bundesländern – bis auf das Saarland – ist eine steigende Tendenz abzulesen. Deutschlandweit war der Wert mit 3398 Arztbesuchen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Altersgruppe von 0 bis 4 Jahren in der letzten Woche am höchsten.

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Erkältungssaison startet: Bei Atemwegserkrankungen trifft es vor allem Alte – und kleine Kinder

Laut RKI standen in den vergangenen vier Wochen drei Arztbesuche je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Dieser Wert blieb den Experten zufolge zuletzt stabil. Einen leichten Anstieg gab es in der vergangenen Woche bei den Influenza-Fällen, umgangssprachlich auch als Grippe bekannt.

Immer mehr Menschen kamen außerdem wegen schwerer Atemwegserkrankungen ins Krankenhaus: In der vergangenen Woche waren es laut RKI etwa sieben von 100.000 Menschen in Deutschland. Die Zahl der Behandlungen ging in den vergangenen Wochen merkbar hoch. Auf schwere Coronafälle gingen 0,1 Krankenhausaufnahmen je 100.000 Einwohner zurück – das entspricht etwa einer Aufnahme ins Krankenhaus pro einer Million Menschen. Auch dieser Wert nahm zuletzt zu.

Am stärksten betroffen waren Menschen ab 80 Jahren. In dieser Altersgruppe wurden 1,1 Krankenhausaufnahmen je 100.000 Einwohner gemeldet. Die Zahl ist in den vergangenen vier Wochen ebenfalls gestiegen. Auch die SARS-CoV-2-Viruslast im Abwasser ist in den vergangenen Wochen leicht angestiegen.

Im letzten Monatsbericht zu Atemwegserkrankungen Ende September bezeichnete das RKI die Zunahme als „eine für diese Jahreszeit übliche Beobachtung“. Vor allem Erkältungsviren wie Rhino- und Parainfluenzaviren seien dafür verantwortlich.